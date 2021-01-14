Biri itiraf etti

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine önceki gün Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde operasyon düzenledi. Operasyonda tasarruflarında 100 gram eroin bulunan Hammet Aygörmez (65) ile Nedim Sovukkanlı (63) tutuklandı.

Operasyon esnasında Sovukkanlı'nın kaçmaya çalıştığı ancak 10 metre koştuktan sonra yakalandığı belirtildi.

Polis, 100 gram eroin ele geçirirken, iki zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 12 Ocak 2021 tarihinde Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı'nın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, ihbar üzerine soruşturmaya başladıklarını, zanlıların Küçük Kaymaklı bölgesinde park halindeki bir araçta tespit edildiklerini ifade etti. Ekiplerin arama yapmak için aracın yanına gitmeye başladıkları esnada sürücü Hammet Aygörmez, dışarı çıkıp, aracın ön kısmına bir poşet attığını, Nedim Sovukkanlı'nın ise koşarak polisten kaçmaya çalıştığını açıkladı. Polis, Sovukkanlı'nın olay mahallinden on metre ileride makul kuvvet kullanılarak alıkonulduğunu, Hammet Aygörmez’in de aracın yanında yakalandığını söyledi. Polis, aracın önüne atılan poşetinde emare alındığını belirtti.

Polis, bulunan poşette 100 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru, Aygörmez’in gönüllü ifade verdiğini ve olayı izah ettiğini, zanlı Sovukkanlı'nın ise bir beyanda bulunmadığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.