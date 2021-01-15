Shakira şarkılarının haklarını sattı

Shakira, salgında konser geliri bittiği için şarkılarının haklarını yatırım şirketine satan sanatçılar kervanına katıldı. Ünlü pop yıldızı, 145 şarkılık müzik kataloğunu müzik yatırım şirketine sattı.

Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, Coronavirüs krizinin konser kazançlarını ortadan kaldırmasıyla birlikte 145 şarkısının haklarını Londra'daki Hipgnosis Songs Fund adlı müzik yatırım şirketine satan en son sanatçı oldu.

Salgın, canlı konser kazançlarını neredeyse tamamen bitirdi. Müzisyenler, şarkı kataloglarından para kazanmaya çalıştı. Şarkılarının haklarını geçen ay satan Bob Dylan’ı geçtiğimiz günlerde Neil Young takip etmişti.

43 yaşındaki şarkıcı Shakira, “Sekiz yaşındayken, şarkı söylememden çok önce, dünyayı anlamlandırmak için yazdım. Her şarkı, onu yazdığım sırada olduğum kişinin bir yansıması, ama bir şarkı ortaya çıktığında sadece bana değil, onu takdir edenlere de ait. Hipgnosis’in kataloğum için harika bir yuva olacağını biliyorum” açıklamasını yaptı.