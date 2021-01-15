Frig Vadisi çevresinde kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar oluştu

Görsel şölen

Frig Vadisi çevresinde kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar oluştu
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi sınırlarında bulunan Frig Vadisi ile Emre Gölü çevresinde kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar oluştu.
Doğal güzellikler arasındaki 506 kilometrelik yürüyüş yoluyla dikkati çeken 3 bin yıllık Frig Vadisi karla kaplandı.
Etkileyici görüntülerin ortaya çıktığı Frig Vadisi, kış manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.
Öte yandan, ilçeye aileleriyle gelen bazı misafirler, Frigya'daki kar manzarasının keyfini çıkararak fotoğraf çektirdi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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