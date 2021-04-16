Avrupa hayal oldu

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci izniyle gelen Gineli Nadouba Keita ve Aissatou Barry, sahte Lüksemburg oturum belgeleriyle Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken yakalandı.

Ön izinle gelen zanlıların ne okula kayıt yaptıkları ne de oturum izni aldıkları belirtildi.

Havaalanında suçüstü yakalanarak dün mahkemeye çıkarılan zanlılar, belgelerin sahte olduğunu bilmediklerini, kandırıldıklarını iddia etti.

Zanlılar, “Bize bu belgeleri veren şahıs, Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerin diplomalarının yurt dışında geçerli olmadığını, Barcelona’daki bir okula kaydımızı yaptıracağını söyleyerek bizden para aldı” dedi.

Havaalanında gözaltı



Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların 13 Nisan 2021 tarihinde saat 07.50 sıralarında adlarına düzenlenmiş sahte Lüksemburg oturum belgeleriyle Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığını belirtti.Polis, sahte belgeleri kontrol bölümünde görevli yer hizmetleri memuruna veren zanlıların fark edilip, gözaltına alındıklarını açıkladı. Suçüstü yakalanan zanlıların tasarrufunda bulunan belgelerin emare alındığını kaydeden polis, yapılan soruşturmada ülkeye öğrenci olarak ön kayıtla geldiklerini ancak ders kaydı ve muhaceret işlemlerini halletmediklerini tespit ettiklerini belirtti.Soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağı olmayan zanlıların yargılamadan kaçma ihtimalinin olduğunu aktaran polis, tutuklu yargı talebinde bulundu.

Sahte olduğunu bilmiyorduk

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlılar ise kandırıldıklarını öne sürdü. Zanlılar şu iddialarda bulundu:

Ülkemiz Gine’de bir şahıs para karşılığında bu belgeleri bize verdi. Sahte olduğunu bilmiyorduk. Kuzey Kıbrıs’taki diplomanın yurt dışında geçerli olmadığını, Barcelona’daki bir okula kaydımızı yaptıracağını söyleyerek bizden tekrar para aldı. Bu nedenle öğrenci kaydı ve muhaceret yaptırmadık.

Üç suçtan yargılanacaklar

Polisin aktardığı iddiaları, zanlıların beyanlarını değerlendiren mahkeme, tutuklu yargı kararı verdi. Zanlılar, “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belge tedavüle sürme”, “Sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs etmek” suçlarından yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.