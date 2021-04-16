Dirsekle ağzına vurdu

Hala ile yeğen arasında ‘neden gürültü yapıyorsun’ nedeniyle çıkan kavga mahkemede sonlandı. Gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisine kızan halasıyla kavga eden G.G.(E-16) dirsek atıp ön dişini kırdı. Şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarılan zanlının ifadesinde halasının kendisini yere yatırıp saçını çektiğini, kurtulmak isterken sağ elinin dirsek kısmıyla ağız kısmına vurduğunu söylediği aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın önceki gün saat 20.00 sıralarında Güvercinlik köyünde meydana geldiğini söyledi.

Polis, halası F.G. ile tartışan zanlının, dirsekle ağzına vurup ön dişinin sökülmesine neden olduğunu ifade etti.



Polis memuru, şikâyet üzerine tutuklanan zanlının ifadesinde halasının kendisini yere yatırıp saçını çektiğini, kurtulmak isterken sağ elinin dirsek kısmıyla F.G.’nin ağız kısmına vurduğunu söylediğini aktardı.Polis zanlının Türkiye vatandaşı olduğunu, lise eğitimi için KKTC’de bulunduğunu, bir yıl önce babasının vefat ettiğini, babaannesi ve amcası ile birlikte kaldığını belirtti.Polis memuru, zanlı hakkında vahim zarar suçundan başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.