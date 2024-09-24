345 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde 2 bin 104 araç sürücüsü kontrol edilirken, 345 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre 54 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“105’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 20’si sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 165’i diğer trafik suçları”

Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Öte yandan Lefkoşa’da önceki akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada 6 yaşındaki Ülkü Zonu ile 45 yaşındaki Hülya Zobu yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Tanzimat Sokak üzerinde meydana geldi. Harun Doğan (E-22) yönetimindeki TNN 715 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Haşmet Gürkan Sokak kavşağına geldiğinde, trafik levha ve işaretlerine uymadan dikkatsizce düz yoluna devam etti.

Sürücü o esnada sağından Haşmet Gürkan Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Özgür Zobu (E-44) yönetimindeki ML 994 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ML 994 plakalı araçtaki yolcu Hülya Zobu ve Ülkü Zobu kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

