Yargı acımadı

Suna ERDEN

Türkiye’nin İstanbul ilinden B.T.’ yi vurması için gönderilen ancak pişman olup sadece aracına ateş eden Abdulkadir Yavuz hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 5 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 27 Aralık 2023 tarihinde saat 06.51 raddelerinde Lefkoşa'da Akın Başak Sokakta park yerinde bulunan NZ 417 plakalı aracın sağ arka kapı kısmına iki el ateş ettiğini söyledi. Yargıç, saat 08.00'de olayın polise rapor edildiğini, yapılan incelemede olay mahallinde iki adet boş kovan ve iki adet deforme olmuş çekirdek bulunarak emare alındığını kaydetti.

Yargıç, olay yerinde yapılan geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde sanığın tespit edildiğini, olayda kullandığı kiralık aracın da Lefkoşa’da terminal içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu söyledi.

Yargıç, aracın içeresinde yapılan araştırmada 9 mm tabanca ve 32 adet canlı 9 mm mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Yargıç, yapılan soruşturma neticesinde sanığın taksi aracılığı ile Ercan Havaalanı’na gittiğini, isminin Abdulkadir Yavuz olduğunu, THY'nin TK961 sefer sayılı uçuşu ile KKTC'den ayrıldığını tespit ederek, uçağın aprona tekrar inişi sağlanarak tutuklandığını söyledi.

Ağır ceza yargıcı, sanığın 200 bin TL karşılığında Türkiye’den bir şahsı vurmak için geldiğini, pişman olup sadece araca ateş ettiğini ifade etti.

Ülkede suçların ve güvenlik sorununun arttığına vurgu yapan yargıç, yaygınlaşan bu suçlara karşı halkın edişe içerisinde olduğunu belirtti.

Bir kimsenin ülkemize suç işlemeye gelmesini, kolayca silah ve mermi temin etmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden yargıç, bu tür suçları işleyenlere ciddi cezalar verilmesini gerektiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın davalarını kabul etmesini, müştekiye değil araca ateş etmesini de lehinde değerlendirdiklerini ifade ederek, 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Kararın ardından cezaevine götürülen sanık, “Gördünüz mü vicdan işe yaramıyor” dedi.