Çok üzgündü

Kullanımındaki kiralık aracı dikkatsiz sürerek kaza yapan, yanında yolcu olarak bulunan Pınar Kaya’nın ağır yaralanmasına neden olan Merve Kaya dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, kazanın 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30 sıralarında Haspolat’da meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, Dr. Fazıl Küçük Caddesi boyunca ZSY 167 plakalı salon aracı batı istikametine doğru kullanan zanlının, Bülent Ecevit Caddesi yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde anayola giriş yaptığını belirtti. Polis, zanlının o esnada sağından Bülent Ecevit Caddesinden gelmekte olan Salih Harmanlı yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını ifade etti.

Polis, kaza sonucu yaralanan ZSY 167 plakalı araçta arka koltukta yolcu olarak bulunan Pınar Kaya’nın Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip iç organ yaralanmasından dolayı ameliyata alındığını, daha sonra yoğun bakım servisinde müşahede altında tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Pınar Kaya'nın tedavisinin devam ettiğini kaydeden polis, zanlının KKTC'de turist statüsünde bulunduğunu, suçun nevinin değişebileceğini ifade etti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve temin edilecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.