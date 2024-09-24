Yaralar sarılacak

Başbakan Ünal Üstel, hortumdan zarar gören Çayırova’yı ziyaret etti, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu, dertlerini dinledi ve durum tespiti yaptı.

Çayırova İlkokulu halı sahasında da incelemelerde bulunan Üstel, Çayırova İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Keleş’ten bilgi aldı.

Üstel’e ziyaretlerinde İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu eşlik etti.

Ülkede ender görülen hortumun bölgede okul ve bazı evlerde büyük zarara yola açtığını belirten Üstel, bölgeyi ziyaret ederek, devletin yapabilecekleri konusunda tespitler yaptıklarını söyledi.

Üstel, belediye başkanı ve kaymakamla vatandaşı yalnız bırakmamak için bölgeyi ziyaret etmek istediklerini kaydetti.

Benzeri olayların bir daha yaşanmamasını temenni eden Üstel, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ercüment: Yıktı, geçti

Çayırova Muhtarı Ahmet Ercüment de cumartesi günü saat 12.30'da çıkan hortum nedeniyle evlerin damlarının yıkıldığını, okulun halı sahasının büyük zarar gördüğünü kaydetti.

Ercüment, kendileriyle ilgilenen Başbakan Üstel, kaymakam ve belediye başkanının desteğiyle yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Tuğlu: Tüm imkanlarımızı kullanıyoruz

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ise bölgede meydana gelen afetten büyük üzüntü duyduklarını, tek tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu ifade etti. Hortumun hemen ardından belediye ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve ilk müdahalenin yapıldığını söyleyen Tuğlu, “Vatandaşların yaraları bir nebze sarılmaya başlandı. Vatandaşların yaralarını saracak bütün imkanlarımızı kullanıyoruz” dedi.

Keleş: Şans eseri teğet geçti

Çayırova İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Keleş, cumartesi günü öğle saatlerinde okulda çalışma yaparken gelen şiddetli hortumun şans eseri okulu teğet geçtiğini ancak çocukların kullandığı halı sahaya büyük zarar verdiğini belirtti.

Neler yaşandı

Geçtiğimiz cumartesi yaşanan hortumdan dolayı Çayırova’da 18, Dipkarpaz'da bir, Derince’de bir ve Büyükkonuk’ta 3 kişi etkilendi. Hortum sırasında bazı evlerin çatıları ve su depoları uçtu, üzüm bağları, zeytin ve harnuplar büyük zarar gördü.