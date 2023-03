Ömer KADİROĞLU

Her yıl Mart ayının 18 ile 24’ü arasında düzenlenen yaşlılar haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar devletin yaşı ilerlemiş kişilerle ilgili bir politikası olmadığını belirtti.

Yaşlı bireylerin sosyal faaliyetlerden yoksun kaldığı, zorunlu olarak her ay kullanmaları gereken ilaçlara erişmedikleri ifade edildi. Yaşlı bakım evleriyle yeterince ilgilenilmediği, eksikliklerin giderilmediği dile getirildi.

Yaşlı bireylerin hayata karışması için önlemler alınması gerektiği ifade edilirken, vatandaşlar, “İleride çocuklarımız bize bakmazsa bakım evlerinde kalırız. Ancak bakım evleri de iyi durumda değil. Para varsa evimizde bakıcı tutarız ancak maddi durumunun uygun değilse zaman tamamen sürünürüz. Çünkü devlet yaşlı insanlara sahip çıkmıyor” şeklinde konuştu.

Refia Erosal

“Ülkede yaşlılara geleneksel aile yapımızı koruduğumuz için gerekli ilgi ve önem veriliyor ancak devlet açısından bakıldığında yaşlılara gerekli ilgi ve önem verilmiyor. Gerek sağlık gerekse sosyal açısından yaşlılar hak ettiği değeri devletten görmüyor. Evlerinden çıkamayan yaşlılar için sosyal faaliyetler düzenlenmelidir. Mesela bir belediye yaşlılar için spor faaliyeti düzenlemeye başladı. Bu güzel uygulamanın ülke genelinde örnek olmasını diliyorum. Bunu bir belediye yapabiliyorsa devlet de yapabilmelidir. İleride bana bakacak evlatlarım var ancak onlara yük olmak istemiyorum. Çocuklarıma yük olarak bir yaşlılık yaşamı sürdürmek istemesem de devletin bize bakacağı yönünde de bir inancım yoktur.”

Kemal Çakıcı

“Yaşlılara ülkede gerekli ilgi ve önemin gösterildiğini düşünmüyorum. Yaşlılara yönelik sosyal faaliyetler olmalı ve onlarla daha fazla ilgilenilmelidir. Benim tek yaptığım evde olmak, çocuklara bakmak, arada alışverişe gitmek veya haftada bir kahveye gitmektir. İleride bana bakacak biri şimdilik yoktur. Güzelyurt’ta kalıyorum çocuklarımın ikisi Gönyeli’de, biri Yeşilyurt’ta yaşıyor.”

Ahmet Varol

“Hükümet hiçbir şekilde yaşlılara önem vermiyor. Yaşlıların ulaşımı, hastanesi, ilaçları derken her alanda sıkıntılar yaşanıyor. Günlerimi köyde evimde geçiriyorum ve yapacak başka bir şey bulamıyorum. Çocuğum var ancak ileride bana bakacaklar mı bilmiyorum ancak devletten de bize bakacakları konusunda beklentim yoktur. Çünkü öyle bir düşünce içerisinde değildirler. Evde eşimle birlikte yaşlanıp gideceğiz.”

Sevgen Kali

“Ülkede her şeyde olduğu gibi yaşlılara da hak ettikleri önem ve değer verilmiyor. Devletin yaşlılara yönelik hiçbir çalışması yoktur. Yaşlanınca bakıcı tutmak zorunda kalınıyor ve böyle olunca da korkunç bakıcı paraları ödeniyor. Bu konuda belediyeler devreye girmeli ve yaşlı bakım evleri oluşturulmalıdır. Bizim gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin tek derdi maaşlar oldu. Aybaşı maaşlar ödeniyorsa en başarılı hükümet olarak kendilerini görüyorlar. Oysaki yaşlanıp bakıma muhtaç olan kişilere bakacak birileri yoksa devletin sahip çıkması gerekiyor. Şu anda ben bakıyorum herhalde ben de yaşlanıp bakıma muhtaç olunca çocuklarım da bana bakar. Çünkü devletin bize bakacağını düşünmüyorum.”

Hasan Ak

“Yaşlılara önem ve değer veriliyor ancak yeterli olduğunu düşünmüyorum. Eksiklikler var ve bunların başında da yaşlıların devamlı olarak aldıkları ilaçlara ulaşılamaması geliyor. Bu noktada yaşlıların sağlık alanında aldıkları hizmetlerin veya çok pahalı olan ilaçların ulaşılabilmesi için çalışmalar yapmalıdır. Maaşın varsa bakacak birini bulursun paran yoksa ve devletten bakım bekliyorsan boşa umut besliyorsun demektir, çünkü devletin yaşlılara yönelik herhangi bir çalışması yoktur.”

İsmail Akçin

“Ülkede yaşlılara yeterli ilgi ve önem verilmiyor. Yaşlıların nasıl geçindiği, ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı, gitmek istediği yere nasıl gittiği ile ilgili yetkililerin hiçbir gailesi yoktur. Bizlerin tek bir etkinliği var o da evde oturup televizyon başında zaman geçirmektir. Monoton bir hayat yaşıyoruz. Yaşlılara yönelik eksiklikler noktasında çalışmalar yapılmalıdır. Karpaz bölgesinde kalıyorum ve o bölgede değil yaşlılar gençler için bile bir sosyal faaliyet yoktur. İleride bize çocuklarımız bakmazsa evimizde sürünüp gideceğiz. Çünkü kendine bakamayan bir devletin bize bakabileceği yönünde bir inancımız yoktur. Devletin tek derdi memurunun maaşlarını ödemektir, başka bir şey düşünmüyorlar.”

Hasan Duyar

“Ülkede yaşlılara gerekli ilgi ve önem verilmiyor. Yaşlı bakım evleri dökülüyor. Yapılan bakım evleri kalıcı olarak planlanmıyor. Yaşlılara sadece yaşlılar haftasında değil her zaman değer ve önem verilmelidir. Yaşlılarla ilgili çok eksiklikler vardır. Sosyal faaliyet veya onların gidip zaman geçirecekleri doğru düzgün bir yer yoktur. Yöneticiler bu konuya sadece yaşlılar haftasında değil her zaman eğilmelidir. İleride bana bakacak çocuklarım var ancak onlara da ümit bağlayamayız. Çocuklarım bana bakmayacak demiyorum ancak devletin bize bakacağı gibi bir inancım yoktur.”

İbrahim Aydıneri

“KKTC’de yaşlılara yeterli ve gerekli ilgi gösterilmiyor. Yaşlıların ihtiyaç duyduğu bakım ve ilgi devlet tarafından gösterilmiyor. Yaşlıların gezecekleri, vakit geçirebilecekleri faaliyetler çok yaygın değil. Bazı bölgelerde yaşlılara geziler düzenliyor ancak bunu tüm belediyelerin ve devletin yapmasıdır. Yaşlılara yönelik daha fazla ilgi ve önem gösterilmesini bekliyoruz. İleride bana bakacak çocuklarım vardır ancak devletin bize bakacağı yönünde hiçbir inancım yoktur.”

Ayhan Maraşlı

“Ülkede yaşlılara değil hiçbir şeye önem ve değer verilmiyor. Yaşlılara yönelik çok eksiklikler var. Yaşlıların devletten bir destek ve değer gördüğünü düşünmüyorum. Devletin yaşlılara bakacağı ve onlara değer vereceği yönünde de bir beklentim yoktur. İleride bana bakacak çocuklarım var sağ olsunlar her sorun yaşadığımda biri gider biri gelir. Bakıma muhtaç olduğumuzda devletin bize bakacağına asla inanmıyorum. Çocuklarım bana bakar ancak diyelim ki bakmadılar paran varsa bir huzur evine yerleşirsin orada bakımların yapılır.”

Alpay Erosal

“Yaşlı bakım evlerinde sorunlar yaşandığını duyuyoruz ve bu konuda yaşlılara daha fazla önem verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bana ileride bakacak çocuklarım, gelinlerim ve torunlarım var.”