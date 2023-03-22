Cumhuriyet Lisesi taşınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ve Mesarya Belediyesi arasında Yeniceköy Polis Okulu’nun tamir, tadilat ve onarım işlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Tadilat işlerinin bir hafta içerisinde tamamlanarak, Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi’nin Yeniceköy Polis Okulu’na taşınıp, gelecek hafta eğitime başlanması hedefleniyor.

“Bir Okul da Sen Yap” kampanyası çerçevesinde imzalanan protokol kapsamında bakanlık, proje dâhilindeki tüm inşaat malzemesini temin edecek. Proje kapsamındaki tüm işçilikler ise üç belediye tarafından yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Çavuşoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif imza koydu.

İmza töreninde Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi arasında Değirmenlik İlkokulu ve Gaziköy Köy Kadın Kursu binalarında yapılacak tamir, bakım, onarım ve inşaat işlerini kapsayan iki ayrı protokole daha imza atıldı.

Çavuşoğlu: Okulların güvenliği tereddüt haline geldi

Bakan Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkede eğitime verilen önemin en üst seviyede olduğunu belirterek, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra okullardaki güvenlik konusunda büyük bir tereddüt oluştuğunu söyledi.

Bina güvenliği konusunda sorun yaşanan Cumhuriyet Lisesi’nde eğitimin kesintiye uğramaması için şu anda oluşturulan online eğitimin bir an önce ortadan kalkması için çalışma yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, lisede kurulan çadırlarda yağmur nedeniyle eğitim verilememesinin ülkenin takibinde olduğunu söyledi.

Üç belediye başkanının Yeniceköy Polis Okulu’nun bir okula dönüşebilmesi için kendisini bizzat arayarak, tadilat için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söylediğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, öğretmenler ve öğrenciler adına üç belediye başkanına teşekkür etti.

Latif: Onur ve gurur duyduk

Mesarya Belediye Başkanı Latif de, Dörtyol ve Korkuteli’ndeki öğrencilerin Cumhuriyet Lisesi’nde eğitim gördüğünü ve mağduriyet yaşadığını söyledi. Latif, ellerinden gelen destekle mağduriyetin giderilmesi adına iş birliğini yapmaktan onur ve gurur duyduklarını kaydetti.

Kasım: Okulların tadilatında yer alacağız

Başkan Kasım da, yapılan araştırmalarda Cumhuriyet Lisesi’nin sıkıntılı olduğunun tespit edildiğini, belediye olarak hudutlarında bulunan okulun her türlü tadilatında yer alacaklarını Bakan Çavuşoğlu’na bildirdiklerini söyledi. “Çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” diyen Kasım, diğer belediye başkanlarına da teşekkür etti.

Karavezirler: İş birliği şart

Karavezirler de, geçmiş dönemde olduğu gibi iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, merkezi hükümet-yerel yönetim iş birliğinin şart olduğunu vurguladı.

Belediye içerisinde bulunun eski polis okulunun Cumhuriyet Lisesi olacağını ifade eden Ali Karaveziler, bir hafta içerisinde okulda ders başı yapılacağını düşündüğünü belirtti.