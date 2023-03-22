Vatandaşlar şikayetçi ‘Alamıyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta hellim fiyatları sürekli artıyor. Halen güneyden daha ucuz olmasına karşın, son bir yılda neredeyse 3 kat artış görmesi nedeniyle yerli halk hellim tüketemiyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar “Biz Euro ödenmiyoruz ama fiyatlar Euro’ya göre ayarlanıyor” diyerek bu durumda şikayetçi oldu.

Vatandaşlar ne dedi…?

Selim Çavuş

“Her hafta bir- iki paket hellim tüketmeye çalışıyorum. Fiyatlar çok fazla arttı. Eskiden ne fiyatına ne de markasına bakıyordum ancak şimdilerde en ucuzunu tüketmeye çalışıyorum. Daha önce hellimi hergün tüketiyordum ancak şimdi iki günde bir soforama koyuyorum. Yetkililerden hellimin ve diğer temel gıda ürünlerinin fiyatlarının ucuzlaması için gerekli adımları atmasını bekliyoruz.”

Ali Tezcan

“Hellim alırken genelde marka ve fiyatına bakıyorum. Ucuz ve kaliteli olanı almaya çalışıyorum. Eski tükettiğim ile şimdiki tüketimimi arasında çok bir fark yok ancak şu anda yüksek fiyatlar ekonomimizi etkiliyor. Herkes alamıyor ve bu noktada yetkililerden beklentimiz hellimi herkesin alabileceği fiyatlara çekilmesi için çalışmalar yapılmasıdır.”

Mehmet Yangır

“Hellimi günlük tüketiyoruz ancak fiyatları çok pahalıdır. Normal asgari ücretle geçinen biri hellim alıp günlük tüketemez. Benim iki çocuğum var ve onlara hellim yedirmeye çalışıyorum. Bu zamanda kimse kalite aramıyor, herkes ucuz olanı almaya özen gösteriyor. Eskiden hellimi haftada bir kilo tüketirken şimdi iki haftada bir kilo hellim tüketiyoruz. Yetkililerden beklentimiz herkesin tüketebileceği rakamlara satılması için hellim ve diğer temel gıdalar üzerinde çalışmalar yapmasıdır.”

Ekrem Akrep

“Hellimi makarnada, kahvaltıda kullanıyoruz. Hellimin fiyatları her geçen gün artıyor. Hellim alırken kesemize göre olanını alıyoruz. Hellimin fiyatı konusunda biraz daha ucuz olması için çalışmalar yapılmasını bekliyoruz.”

İsmail Özbilen

“Hellim tüketmek artık imkansız hale geldi. Bu fiyatlarda kim hellim alıp tüketiyor merak ediyorum. Memlekette denetim yok ve herkes istediği gibi halkı soyuyor. Hellim ucuzken ayda 2 kilo tüketirken şimdi bir kilo almakta zorlanıyoruz. Asgari ücretle çalışan dar gelirli kesim kesinlikle hellim alıp tüketemez. Bu temel gıdalarla ilgili devletin üreticiyi desteklemesi gerekiyor. Eğer devlet destek verirse o zaman belki fiyatlar ucuzlar.”

Yıldız Reyhan

“Hellimi çok tüketmemeye çalışıyorum çünkü çok pahalı. Hellim alırken bütçemi sarsıp sarsmadığına bakıyorum. Eskiden hellimi kendim yapıp tüketiyordum ancak şimdi satın alıyorum. Bugünün şartlarında satın almak maliyet açısından daha uygun olsa da hellim fiyatları çok fazladır. Bugün aldığımızı yarın aynı rakama alamıyoruz. Bu noktada yetkililerin temel gıda ürünleri üzerinde çalışarak her kesimden insanın alabileceği rakamlara satılmasını sağlamalarını istiyoruz.”

Rüveyda Kılıboz

“Artık hellim alamayacak durumdayız. Hellim fiyatları çok yüksek ve artık hellim alırken ucuz olanı bulmaya çalışıyoruz. Hellimin fiyatı konusunda yetkililerden beklentim daha makul rakamlara indirilmesi ve herkesin kaliteli uygun fiyata hellim alabilmesini sağlayacak çalışmalar yapmasıdır. Süt ürünleri ve diğer temel gıdaların fiyatları aldı başını gidiyor. Biz iki kişiyiz ve yemek yapmak için bir tane patlıcan aldım. Bir patlıcanla yemek yapacağım. Bu pahalılığı artık görüp bir çare üretsinler.”

Hasan Üstündağ

“Hellimi her ay bir kilo olacak şekilde tüketiyorum. Fiyatları çok yüksektir. Marketlerde pahalı olduğu için fabrikadan alıyorum. Hellimi daha önce ayda iki kilo tüketirken şimdi bir kilo alabiliyorum. Hellimi alırken fiyatına bakıyoruz. Yetkililerden artık bir beklentimiz yok çünkü halk ülkeyi idare edenlerin umurunda değildir.”

Bayram Kırbaç

“Hellimi haftada bir iki kilo tüketiyorum ancak fiyatları çok yükseldi. Eskiden hellimi çok daha fazla tüketiyorduk ancak şimdilerde bir kilo tüketebiliyoruz. Marketten hellim alırken en kalitelisini alıyorduk ancak şimdi en ucuzunu arıyoruz. Bu noktada yetkililerden beklentimiz özellikle temel tüketim maddelerinde ciddi bir denetim başlatması ve piyasayı ucuzlatacak çalışmalar yapmasıdır.”

Adem Şahin

“Hellimi ayda iki kilo olarak tüketiyoruz. Hellimin fiyatları çok yüksektir. 2001 yılından beri Kıbrıs’tayım ve böyle bir pahalılık görmedim. Pahalı olmadan önce hellimi çok daha fazla tüketiyorduk ancak şimdilerde kalitesine değil fiyatına bakarak alıyoruz. Hellimin fiyatı konusunda yetkililerden hiçbir beklentim yok çünkü bir şey yapma telaşında değiller.”

Bazı hellim markalarının kilo fiyatları şöyle;

Arden hellim az tuzlu 147,35 TL

KOOP hellim 188,55 TL

Behiyem Çayönü inek hellimi 199,20 TL

Gülgün Hellim 156,75 TL

Kafkas keçi hellimi 153,90 TL

Garanti keçi hellimi 220,50 TL

Yusuf Akmandor hellim 205,95 TL

Garanti hellim 182,70 TL

KOOP ızgaram hellim 167,20 TL

Köylüm hellim 189 TL

Reha hellim 161,30 TL

Reha az tuzlu hellim 180,20 TL