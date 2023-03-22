10 bin lira ödedi

Kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle önceki gün tutuklanan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın kardeşi Erhan Yeşilırmak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlının kıskançlık yüzünden kız arkadaşı M.B. ile kavga ettiği ve yüzüne yumruk atarak darp ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 18 Mart 2023 tarihinde saat 03.00 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kıskançlık yüzünden tartıştığı kız arkadaşının yüzüne yumruk atarak, darp ettiğini belirtti. Polis, darp edilen kadının 19 Mart tarihinde Girne Adli Şube’ye gelerek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Zanlının önceki gün gözaltına alındığını kaydeden polis, M.B.’nin aynı gün ikinci kez adli şubeye gelerek ek ifade verdiğini, kendi rızasıyla baskı altında kalmadan şikayetini geri çektiğini açıkladı.

Zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini kaydeden polis, ancak davalarını kabul etmediğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, geçmişte benzer suçlardan sabıkası bulunduğunu açıklayarak, darp ve kadına şiddet suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışımı yasaklarken, 10 bin TL nakit teminat ve 100 bin liralık kefalet senediyle tutuksuz yargılanmasına emir verdi.