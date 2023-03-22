6 günde bitmez

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bulunan Namık Kemal Lisesi öğrencileri son iki haftadır çadırlarda eğitim görüyor. Depremde yıkılma riski bulunduğu için boşaltılan okulun avlusuna kurulan çadırlarda ders yapan öğrenciler yeni binaya taşınmayı bekliyor. Mart ayı sonunda öğrencilerin büyük bir kısmının Yonpaş Metin Derinel Lisesi’ne aktarılacağı belirtilirken, binanın son durumu tadilat çalışmalarının 6 günde bitmeyeceğini gözler önüne seriyor.

Okul binasının eğitime hazır olması için daha fazla zaman gerektiği açıkça görülüyor. Binanın içi ve dışının son hali uzun bir inşaat sürecine ihtiyaç olduğunu ortaya koyarken, okulun 30 Mart tarihine yetişebilmesi için çalışmaların daha da hızlandırılması gerektiği belirtildi. Namık Kemal Lisesinde eğitim gören öğrencilerin aileleri, çocuklarının bir an önce sağlıklı ortamda öğrenime geçmesini ve Yonpaş Metin Derinel Lisesi inşaatının en geç ay sonunda tamamlanmasını talep ediyor.

Eylem sinyali

Konu ile ilgili sosyal medyada açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası(KTOEOS) yönetim kurulu üyesi Mehmet Güneyli, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin 30 Mart 2023 tarihinde tamamlanacağını taahhüt ettiğini hatırlatarak, vaad edilen zamanda Yonpaş Metin Derinel Lisesi’ne taşınılmasının önemine vurgu yaptı. Güneyli, bunun gerçekleşmemesi halinde okuldaki üyelerle kararlaştırılacak eylem modellerini gündeme getireceklerini açıkladı. Güneyli, gelecek eğitim öğretim yılının da güvenli ve sağlıklı okullarda yapılması için gereken çalışmaların ivedilikle başlaması gerektiğine de vurgu yaptı ve her geçen günün bir kayıp olduğunu belirtti.



