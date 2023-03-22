‘Parasız kaldık suç işledik’

Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde döşeme ustası olarak çalıştıkları ‘Pastelli Home’ isimli iş yerinin deposundan yüklü miktarda malzeme çalan Hüseyin Kılınç ve İhsan Kılıç şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların çaldıkları malzememin bir kısmını Lefkoşa’da bir kısmını ise Girne’de döşeme işi yapan iş yerlerine sattıkları ve toplam 50 bin lira parayı sahtekarlıkla temin ettikleri açıklandı.

Duruşmada söz hakkı alan zanlılar parasız kaldıkları için hırsızlık yaptıklarını iddia ederek, pişman olduklarını söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, Haspolat Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren Pastelli Home isimli şirkette çalışan zanlıların iş yerinin deposundan 52 bin 765 lira değerinde kuştüyü sünger, sünger, yapıştırıcı, boncuk elyafı, elastik kolon, koltuk mekanizması, koltuk zımba teli, tuğra iplik fitili, döşeme süngeri, koltuk düğmesi, 2 balya mukavva çaldığını açıkladı.

Polis, 3 Mart 2023 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından zanlıların çaldıkları malzemelerin 13 bin liralık kısmını 20 Mart’ta Lefkoşa’da faaliyet gösteren Pınar Oto Döşeme isimli işyerine 10 bin lira karşılığında sattıklarını söyledi.

Polis, zanlıların çaldıkları malzemenin geri kalan kısmını da Girne'de faaliyet gösteren Karaca Mobilya’ya 40 bin TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temini suçunu işlediklerini açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ürünlerin çalındığı depoda sayımın sürdüğünü ve miktarın artabileceğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar ilk kez suç işlediklerini öne sürerek, “Çok pişmanız. Parasız kaldığımız için bu yola başvurduk” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.