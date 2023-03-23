Amaç kaynak yaratmak

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler katıldığı bir televizyon programında, “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi”nin, toplumsal ihtiyaçların karşılanması adına kapsamlı bir çalışma olduğunu belirterek, “Esasında burada yapılan kesinti değil, toplumsal ihtiyaçlarımıza yönelik yatırımdır” dedi.

İçişleri Bakanı Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde olan “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” ile hedeflenen çalışmanın özünde toplumsal ihtiyaçlara yönelik eksiklerin giderilmesi, geleceğe yönelik tedbirlerin alınması ve bu amaçlarla kaynak yaratılması olduğunu ifade etti.

Öztürkler, ülkede meydana gelebilecek deprem ve diğer doğal afetlerle mücadele kapsamında arama kurtarma, sağlık, geçici zorunlu barınma ve eğitim alanlarındaki çalışmaların yapılması, barınma ihtiyaçlarının karşılanması, depremden doğrudan etkilenen KKTC vatandaşlarının desteklenmesi, mevcut kamu binaları, hastaneler ve okulların güçlendirilmesi, ayrıca yerel yönetimlerin bu alanlarda yapacağı çalışmalara katkı yapılmasını sağlamaya yönelik kaynak yaratılmasının amaçlandığına dikkat çekti.

“Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi ile yapılmak istenen bugün için değil, yarınlarımızın, toplumsal ihtiyaçlarımızın karşılanması adına kapsamlı bir çalışmadır” diyen Öztürkler, şöyle devam etti:

“Esasında burada yapılan kesinti değil, toplumsal ihtiyaçlarımıza yönelik yatırımdır. Bu nedenle muhalefetin itirazları, önerileri, ortak akıl ve toplumsal fayda temelinde değerlendirilmiştir. Cumhuriyet Meclisi’mizde Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla şekillenen Ad-Hoc komite, bu önemli hususta muhalefetin tekrar görüşme isteğine olumlu yaklaşmıştır. Toplumsal ihtiyaçlarımıza yönelik, ‘ben değil biz’ anlayışı ile hareket edilmiştir.”

“Lafta değil, hizmette yarışan bir siyaset”

“Dijital Dönüşüm” çalışmaları ve KKTC e-Devlet Programı kapsamında geliştirilen “e-Nüfus ve e-Kimlik Sistemleri’nde güncelleme yapıldığını ifade eden Öztürkler, şunları kaydetti:

“Nisan başı itibariyle vatandaşlarımız doğum ve ölüm belgesi için devlet dairelerine gelmeye gerek duymadan, ilk kez e-devlet şifresi ile evlerinden, iş yerlerinden, telefonlarından online olarak belgelerini alabileceklerdir. Dijital Dönüşüm çalışmaları kapsamında Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğümüz, e-nüfus ve e-kimlik sistemlerinde ciddi çalışmalara imza atıyor. Sadece doğum ve ölüm belgelerinde değil, uluslararası güvenlik standartlarında yeni çipli beyaz ve mavi kimliklerin çok daha güvenli olacak şekilde hazırlanması, gelecekte tam anlamıyla bakanlık hizmetlerinin dijital platformlar aracılığıyla çağa uygun, çok daha verimli vatandaşa sunulması için çalışıyoruz. Lafta değil, hizmette yarışan bir siyaset anlayışına sahibiz.”

