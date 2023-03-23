Birlikten kuvvet doğar

Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası, deprem bölgelerine prefabrik yaşam evlerinin üretimine katkısı olanlara teşekkür belgesi takdim etti.

Açıklamada, 6 Şubat Türkiye depreminden çok kısa bir süre sonra bir araya gelen örgütlerin oluşturduğu Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun ilk olarak deprem bölgelerine kurulacak yaşam evlerinin taahhüdü verdiğini, bu çerçevede 153 yaşam evinin sevkinin yapıldığı, altyapısı tamamlanan alanda kurulumların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 55 yeni yaşam evinin Gazimağusa Limanı’nda yola çıkmak ve 170 yaşam evinin de yapımının tamamlanmak üzere olduğu, geriye kalan 120 yaşam evi için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bunun haklı onurunu yaşarken, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası organizasyonu ile KTEZO Çıraklık Okulu Salonu’nda emek veren tüm dayanışma gönüllülerimiz ile bir araya gelip onlara emekleri için teşekkür belgesi takdim edildi. Gecemize Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve yönetim kurulları da katıldı.

