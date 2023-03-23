Avrupa’ya 6.3 milyar Euro’luk borç var

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetlerinden oluşan Troyka heyetinin, Güney Kıbrıs’ın memorandumdan çıkmasının ardından 14’üncü kontrollerini yapmak için, dünden bu yana Güney Kıbrıs’ta bulundukları haber verildi.

Troyka’nın ekonominin gidişatıyla ilgili yapacağı kontrolün yarına kadar sürmesinin beklendiğini yazan Haravgi gazetesi, yapılacak kontrolün ülkenin ekonomik, mali ve finansal durumunun değerlendirilmesini kapsayacağını bildirdi.

Güney Kıbrıs’ın 2016 yılında memorandumdan çıkmasının ardından, memorandum sonrası kontrollerin her altı ayda bir yapıldığını ve Güney Kıbrıs’a yapılan ekonomik yardımın yüzde 75’i geri ödenene kadar bunların devam edeceğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ın 2020 yılının Şubat’ında IMF’den aldığı 1 milyar Euro’luk kredinin geri ödemesini gerçekleştirdiğini, Avrupa İstikrar Mekanizmasından alınan 6.3 milyar Euro'luk kredinin geri ödemesinin ise beklemede olduğunu anımsattı.

Hristodulidis, Merkez Bankası Başkanıyla görüştü

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Merkez Bankası Başkanı Konstantinos İrodotu’nun görüştüğünü ve görüşmede ABD’de yaşanan banka krizinin de ele alındığını yazdı.

Hristodulidis ile İrodotu’nun, görüşmede Rum tarafındaki bankaların yüksek sermaye yeterliliği ve likidite oranına sahip oldukları konusunda güvence verdiklerini yazan gazete, Hristodulidis ile İrodotu’nun, İsveç makamlarının küresel finansal istikrarın korunması için aldıkları önlemler konusunda memnuniyet belirttiklerini de ekledi.