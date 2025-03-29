Fiyatlar düştü

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Ramazan Bayramı öncesinde satışların eskisi gibi olmadığını belirten Lefkoşa ve Gazimağusa’daki esnafın umudu bugüne kaldı. Arife günü satışların yoğunlaşmasını bekleyen esnaf, müşteri çekebilmek amacıyla elbise, ayakkabı ve hediyelik eşya fiyatlarında indirim kampanyası başlattı.

“Vatandaşlarımız güneye gitmezden önce çarşıya uğrayıp bizdeki fiyatlara bakmalı” diyen esnaf, bazı ürünlerde yüzde 70’e varan oranlarda indirim yapıldığına dikkat çekti. Vatandaşlar ise, ekonomik kriz nedeniyle eskisi gibi bayramlık alış-veriş yapamadıklarını söyledi.

Ne dediler…?

Derya Alap (Derya Butik)

“Bayramlarda çok hediye olmaz o nedenle insanlar kendilerini giydiriyor bazı vatandaşlar ise durumu zayıf olan kişilere yardım amaçlı kıyafetler alıyor. Bu sene mevsim geçişi olduğu için bayram kampanyalarımız vardır. Bayrama özel kampanyamızda iki ve üzeri ürünlerde yüzde 20 indirimlerimiz var ve kıştan gelen ürünlere de yüzde 50 ve 70’e varan indirim kampanyalarımız vardır. İnşallah güzel bir bayram olur.”

Huri Bavik (Süvari)

“Bu sene satışlar biraz azaldı gibi görünüyor. Havaların tekrar soğuması ile işler durgunlaştı. Bayram arifesinde çarşının hareketleneceğini düşünüyorum. Alışverişe gelenler genellikle çocuklarına alıyorlar. Bin 300 TL’ye ikincisi bedava T-shirt kampanyamız var, bin 300 TL ikincisi yüzde 30 indirimli yeni sezon ürünlerimiz vardır. Bin 300 liraya iki pantolon kampanyamız vardır. Şu ana kadar ciddi bir bayram alışverişi başlamadı ancak bayrama birkaç gün kala çarşıda ciddi bir hareketlilik bekliyorum.”

İdal Ulaş (Kıbrıs Ayakkabı Dünyası)

“Bayrama özel kampanyalar yaptık. Bir alana bir bedava ve bazı ürünlerde yüzde 50 indirim sunduğumuz kampanyalı ürünlerimiz vardır. Bayram için insanlar kendilerine alışverişler yapıyor ancak sevdiklerine ve ihtiyaçlı kişilere de hediye alanlar vardır.”

Leyla Yalçın (Batik Mağazası)

“Geçen yıllara nazaran biraz durgun gibi ancak beklentimiz arife günü hareketliliğin artması yönündedir. Bayram için özel kampanyalar yaptık ve üç alana bir hediye ile bir alana bir hediye ürünlerimiz vardır. Gelenler kendilerine de sevdiklerine hediye olarak da ürünler alıyor. O nedenle hareketliliğin artacağını düşünüyorum. Durgunluğun sebebi ekonominin bozulması ile ilgili olduğunu düşünüyorum.”

Mehmet Hancıoğlu

“Bayramda eşime ve aileme hediye almayı düşünüyorum.Fiyatlar endişelendirse de yine ailemin ihtiyaçları doğrultusunda hediyelerini alacağım.”

Banu Çetintaşoğlu

“Kıyafet ve ayakkabı gibi şeyleri ihtiyaç olması halinde alıyorum. Oğlumun doğum günüdür ve bayrama denk geliyor ona hediye alacağım. İhtiyaç olmadıkça almıyoruz ve gereksiz harcama yerine gezmeyi tercih ederim.”

Süleyman Şakar

“Esas bayram sevincini çocukken yaşıyorduk ancak bu çağda hem manevi hem de maddi anlamda şartlar herkesi zorluyor. Çocukken bayramlarda kıyafet ve ayakkabılarımız alırdık ve giymek için büyük bir heyecanla beklerdik ancak şimdi o heyecan kalmadı.”

Selin Gayde

“Bayram için alışveriş yapmadım. Kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçları bayram gelmeden önceden alıyorum. Dövizdeki artış piyasaya yansıyor ve pahalılaşıyor. Uygun fiyatlı bir şeyler bakacağız. Daha çok çocuklarımıza alışveriş yapıyoruz. Eskiden eşime ve aileme de hediyeler alıyorduk ancak hayat pahalılaştıkça önceliğimiz çocuklar oluyor ve biz yetişkinler daha uzun süre aldıklarımızı idare etmeye çalışıyoruz.”

Selda Yenice

“ Bayram öncesinde satışlarımızda hiç bir canlanma yok, Salamis Caddesinde sadece araç trafiği var, insanlar sadece arabalarıyla tur atmaya geliyor, onun dışında dükkanlara uğrayan bile yok. 6 ay önce mağazamızı açtık, ilk aylarda canlılık vardı ama özellikle bu Mart ayı hiç iş yapamadım.”

İbrahim Kaçıran

“ İşler standart devam ediyor, piyasa her zamanki gibi durgun, işlerimiz kötü durumda. Bu yıl öğrenci sayısı da çok az onun çok büyük etkisi oluyor.”

Arif Solak

“ İşler sıfır, Gazimağusa’nın en işlek caddesinin, en yoğun olduğu tarafta, okul kampüsünün karşısındayım ve ben de durum kötü, diğer tarafları düşünemiyorum bile. Eskiden 300 ekmek tost sandviç satardım, şimdi en fazla 5 sandviç satıyorum, öğrencilerin cebinde harcayabilecek para yok.”

Adnan Kaya

“Satışlarımız ilk zamanlara göre biraz olsun canlandı ancak beklentilerimizi karşılayamıyor. Bayram canlılığı da maalesef yok.”

Cengiz Solak

“Öğrenci yok, dolayısıyla iş yok, 20 yıldan fazladır esnafım. Önceleri internet cafe ve bilardo salonu işletiyordum, sonra onları kapatarak market açtım, şu anda işlerim çok kötü, o yılları mumla arıyorum.”

Salih Oktay

“ Bayram mı var, hissetmiyoruz bile, çarşıda kimse yok, ekonomik sıkıntı, döviz, alım gücünün azalması bizi mahvetti, Allah herkesin yardımcısı olsun.”

Okan Ertürk

“İşler sıfır, siftah yapmadan dükkan kapatıyoruz, bayram öncesi canlılık falan da yok, zaten Mağusa çarşısı artık bitti, kimse gelmiyor bile.”

Zeka Hoşgör

“Ben 60 yıldır esnafım, eskiden buraları çok kalabalık olurdu, ancak şimdi sinek avlıyoruz. Ara sıra bir kaç tane Rum geliyor, onlar da öteki tarafa geçiremedikleri için alamıyor, durum bu yani.”

Haldun Birsoy

“ Piyasa sakin ve durgun, işler beklediğimizden az, yani bir bayram canlılığı yok, fiyat artışları insanları fena vurdu, belki ayın son günü biraz canlanma olur”.

Yusuf Yenidoğanay

“Piyasada şu an nakit sıkıntısı var, toplumun hemen hemen her kesiminden insanlar altın bozdurmaya başladı. Ülkemiz turizm ülkesi, ancak turizmi daha da fazla geliştirirsek bu ekonomik sıkıntıları aşarız.”

Artur Mede

“İşler maalesef çok kötü, bayram öncesi canlanma yok, 7 yıldır burada esnafım, son 3 yıl çok kötü.

Bence daha çok sınır kapısı açılmalı ve bir an önce Euro para birimine geçilmeli. Türk parası günden güne eriyor, değer kaybediyor.”

Yılmaz Parlan

“ Türk Lirası’ndan kurtulmadığımız sürece erimeye, fakirleşmeye mahkumuz. Euro’ya geçmediğimiz sürece sıkıntılarımız bitmez.”