Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da gündüz vakti bağırıp çevreye rahatsızlıkla veren, tutuklanınca polise direnen, konulduğu hücrede de olay çıkaran ve evinde bir miktar uyuşturucu bulunan 36 yaşındaki Nijeryalı Anayo Kingley Okafor’un son durağı cezaevi oldu. Soruşturma amaçlı 2 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı elleri kelepçeli bir şekilde polis eşliğinde duruşma salonuna getirildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 25 Mart 2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında Lefkoşa'da Yusuf İzzet Sokak üzerinde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmaz şekilde elleri ve kollarını gelişigüzel sallayarak rahatsızlık yapıp, uygunsuz tavır harekette bulunduğunu belirtti. Polis: güçlükle alıkonulan zanlının aynı sokakta bulunan evinde arama yapıldığını söyledi.

3 ayrı okula kayıt yaptırdı

Polis; yapılan arama neticesinde ikametgahın salon kısmında orta sehpa üzerinde içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olan bir adet öğütücü ve ucu yanık sarma sigara tespit edilip emare alındığını belirtti. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini söyledi.

Polis; yapılan soruşturmada zanlının 3 yılda 3 ayrı okula kayıt yaptırdığını ancak okula devam etmediğini tespit ettiklerini belirtti.

Madde kullanım bozukluğu tespit edildi

Polis; zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini madde kullanım bozukluğu teşhisi konduğunu açıkladı. Polis memuru; soruşturmanın tamamlandığını, zanlının öğrenci kaydı olsa da okula devam etmediğini, daha önce de kasti hasar ve rahatsızlık verme suçlarından tutuklandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede gergin tavırlar sergileyen zanlı olay çıkarmak istese de polis tarafından engellendi.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.