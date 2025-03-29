Yüzlerce insanı zehirledi

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda araçtan atılan yarım kilo uyuşturucuyla ilgili tutuklanan sürücü Emenuel Ekene’nin satıcı olduğu anlaşıldı.

Daha önceki duruşmalarda uyuşturucuyu atıp kaçan şahsı tanımadığını, otostop çekerken aracına aldığını söyleyen zanlının, o kişiyle arkadaş olduğu ve birlikte uyuşturucu satıp para kazandıkları tespit edildi.

Ayrıca zanlının telefonunda tespit edilen fotoğrafların izini süren polis; 2024 yılı Kasım ayında zanlının bir buçuk kilo uyuşturucu sattığını belirledi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, olgular aktarıldı, tutuklu yargı talep edildi.

Polis; 16 Mart 2025 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda zikzak çekerek ilerlediği için şüpheli görülen aracın Demirhan Karakolu ekipleri tarafından durdurulduğunu, o esnada yolcu koltuğunda bulunan bir erkek şahsın tasarrufundaki çantayı aracın bir buçuk metre ötesine atarak, koşarak kaçtığını söyledi.

Polis; çantanın emare alındığını, sürücünün Emenuel Ekene’nin tutuklandığını belirtti.

Cep telefonundaki fotoğraflar ele verdi

Polis; çantada yapılan aramada 491 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis; bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının telefonunda uyuşturucu fotoğrafları tespit edildiğini kaydetti. Polis; zanlının ifadesinde söz konusu uyuşturucu fotoğraflarının 18 Kasım 2024, 24 Kasım 2024 tarihlerinde 750’şer gram olarak aldığı ve bazı şahıslara sattığı toplam bir buçuk kilo uyuşturucu fotoğrafları olduğunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis; zanlının uyuşturucuyu atıp kaçan şahısla arkadaş olduğunu, bir miktar madde satıp para kazandıklarını tespit ettiklerini belirtti.

7 davayı kabul etmedi

Polis; zanlının aleyhine 491 gram uyuşturucu madde tasarrufu ve bir buçuk kilo uyuşturucuyu alma verme ve tasarruf suçlarından 7 ayrı dava getirildiğini ancak davalarını kabul etmediğini söyledi.

Polis memuru; zanlının her ne kadar ülkede öğrenci olarak bulunsa da işlenen suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

