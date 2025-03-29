Okul müdürü  baygınlık geçirdi

Lefkoşa’da bulunan İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin başörtülü bir şekilde okula girmek istemesi nedeniyle dün sabah gergin anlar yaşandı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve İrsen Küçük Ortaokulu’nun öğretmenleri, disiplin tüzüğünde yapılan değişikliğin geri çekildiğini, buna rağmen okula gelen öğrencinin kılık-kıyafet yönetmeliğine uymadığını belirtti.

Sendika yöneticileri, olayın masumane olmadığını, organize bir planın parçası olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de okula gitmesiyle tansiyon biraz daha arttı ve yaşananların ardından okul müdürü fenalık geçirdi. Ambulans ile okula giden sağlık ekipleri, müdüre müdahalede bulundu.

Çavuşoğlu’ndan sağduyu çağrısı

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşanan olaylarla ilgili tüm tarafları sağduyuya davet etti.

Hükümetin ve Bakanlığın Disiplin Tüzüğü ile ilgili sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini ve çözüm üretme çabasında olduğunu belirten Çavuşoğlu, yaşanan bu olumsuz tutumun, eğitim camiasına zarar verdiğini ifade etti.

Disiplin Tüzüğü’nün geri çekildiğine yönelik Bakanlar Kurulu kararını anımsatan Çavuşoğlu, önceki gün Başbakan Ünal Üstel başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına işaret ederek, Hükümetin ve Bakanlığın sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini ve çözüm üretme çabasında olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, eğitimle ilgili hükümet vizyonunun eleştirilebileceğini ve alınan kararlara tepki gösterilerek grev hakkının kullanılabileceğini, ancak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir Daire Müdürü ile beraberindeki öğrencinin okula girişinin engellenmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu eleştirerek, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu müsteşar ve daire müdürleriyle birlikte istifa etmeye çağırdı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025, 09:45