6  mağdur var

Lefkoşa’da başkalarına ait apartman dairelerini mal sahiplerinden izinsiz sattığı ve toplam 144 bin Sterlini sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilen Birdal Kamkam dün sabah mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde, Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesinde bir şahsa ait iki daireyi, kendisine yetki verilmediği halde sahte satış sözleşmesi düzenleyip, başka bir şahsa 160 bin Sterlin karşılığında satmak için anlaşarak, söz konusu şahıstan toplam 21 bin Sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiği ettiğini söyledi.

Polis; şikayetin 18 Mart 2025 tarihinde yapıldığını, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını belirtti.

Şikayetler attı

Polis; zanlının Göçmenköy’deki evinde yapılan aramada bin Sterlin bulunarak, emare alındığını açıkladı. Polis; zanlının 17 Mart tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde bir şikayet daha yapıldığını, zanlının başka bir şahsa ait daireyi de satarak, 10 bin Sterlin komisyon aldığına dair ifade alındığını söyledi.

Polis; ayrıca zanlının Emlakçılar Birliğine kaydı olmadığını da belirlediklerini açıkladı.

Polis; zanlının 21 Mart’ta yeniden mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde kendisine yetki verilmediği halde satış sözleşmesi yaparak sahte belge düzenleyip, D.K.’ye ait başka bir evi Girne'de sakin bir şahsa 80 bin Sterlin karşılığında satmak için anlaşarak 10 bin Sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Daireleri sattı, paraları aldı

Polis; 21 Mart’ta yapılan yeni bir şikayet üzerine zanlının 17 Şubat 2025 tarihinde R.Y.’ye ait daireyi emekli bir şahsa 70 bin Sterlin para karşılığında satmak konusunda anlaştığını, 5 bin Sterlin parayı binanın sahibi olan R.Y.’ye vermeyerek emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti.

Polis; zanlının 2024 yılı, Eylül-Ekim ayları içerisinde ise Dikmen'de sakin Ali A.Ç. tarafından, ikametgahı satması için yetkilendirilmesinin ardından, söz konusu evi M.B.’ye 75 bin Sterline satarak parayı tasarrufuna geçirdikten sonra parayı A.Ç.’ye teslim etmediğini açıkladı.

Polis; zanlının 5 Mart 2025 tarihinde ise Gönyeli’de bulunan bir daireyi 73 bin Sterlin karşılığında satmak için bir şahısla anlaştığını, 20 bin Sterlin kapora aldığını evin sahibi olan Lefkoşa'da sakin E.Ş.’ye teslim etmeyerek emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini açıkladı.

Mağdur sayısı 6 oldu

Polis; yine zanlının 2025 yılı Ocak ayı içerisinde, İ.Y. tarafından, Küçük Kaymaklı adresindeki tamamlanmamış bir daireyi satması için yetkilendirilmesinin ardından, daireyi M.C.G. ile 78 bin Sterline satma konusunda anlaşarak 20 bin STG ve 10 bin Sterlin nakit parayı tasarrufuna geçirdikten sonra İ.Y.’ye teslim etmeyerek, emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis; sahte satış sözleşmelerinin, makbuz kökünün ve zanlıya ait cep telefonunun incelemesinin sürdüğünü kaydetti.

Polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 5 Temmuz 2024 tarihinde benzer suçtan dolayı teminata bağlandığını, işlenen suçların Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, teminat talep etti.

250 bin nakit ödedi

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 250 bin nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

