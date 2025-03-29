Gürsel Uzun görevde

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), elektrik enerjisi satış ücretlerine yüzde 11,66 oranında artış yaptığını açıkladı.

Yeni ücretler 1 Nisan Salı günü yürürlüğe girecek.

Zamlı tarifede yeni konut tarifeleri şu şekilde olacak:

“0-250 kilovatsaat tarife için kilovatsaat başına 4.8044 TL, 251-500 arası için kilovatsaat başına 9.9115 TL, 501-750 arası için kilovatsaat başına 10.6573 TL, 751-1000 arası için kilovatsaat başına 11.5519 TL, 1001 kilovatsaat üzeri için kilovatsaat başına 13.8069 TL.”

Halkın tepkisine cevap verdi

Yapılan zam halkın tepkisine neden olurken, sosyal medya üzerinden birçok kişi eleştirilerde bulundu.

Kıb-Tek tarafından elektriğe yapılan yüzde 11,66 oranındaki artışın ardından gelen tepkilere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kıb-Tek bir önceki tarife düzenlemesini 1 Ekim 2024 tarihinde yani 6 ay önce yapmıştır.

Kıb-Tek Nizamnamesine göre 2 ayı geçmeyen sürelerde tarife düzenlemesi yapmak bir zorunluluktur.

Buna rağmen kurumumuz vatandaşlarımızı gözeterek, 6 aydır yaşanan tüm döviz artışlarına ve Hayat Pahalılığına rağmen tarifelerde fiyat değişikliğine gitmemiştir.

Bilindiği üzere kurumunuzun temel giderleri olan, altyapı geliştirme, teknik bakımlar ve yakıt giderleri döviz üzerinden yapılmaktadır.

Son 6 ayda döviz kurlarında ortalama yüzde 12 oranında artış gerçekleşmiştir.

Bunun yanı sıra Hayat Pahalılığı oranı da yaklaşık yüzde 12 olarak gerçekleşmiştir.

Kurumumuzun yeni fiyat düzenlemesi de buna paralel olarak yüzde 11,66 oranında yapılmıştır.

Yeni fiyat düzenlemesi 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.”

Bizi anlayışla karşılayın

Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının öz malı olan, Kıb-Tek halkımıza kesintisiz hizmet verebilmesi ve yeni yatırımlar yapması, sürdürülebilir ekonomik bir yapıya sahip olabilmesi ile doğru orantılıdır” ifadelerine yer verildi.

“Teknik bakımlarımız aksamadan devam ediyor” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Santrallerin çalışması için gerekli olan yakıt düzenli olarak tedarik ediliyor. Kurumun ihtiyacı olan malzemelerle ilgili stoklarımız sürekli şekilde güncelleniyor.

Tüm bu yatırımların döviz cinsinden alımlarla gerçekleştiği göz önünde bulundurulacak olunursa, döviz kurlarındaki dalgalanmaların fiyat ayarlamalarına etkisinin kaçınılmaz olduğu görülecektir. Vatandaşlarımızın bu verileri değerlendirerek, bizi anlayışla karşılamasını rica ediyoruz.”

Özkıraç gitti, Uzun geldi

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Kubilay Özkıraç’ın istifasının ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanlığına Gürsel Uzun'u atadı.

Uzun’un atamasıyla boşalan Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Yenal Garabli getirildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025, 09:49