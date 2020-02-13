Önemli isimler geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılacağı, Türkiye Barolar Birliği'nin düzenleyeceği 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısında Maraş’ın geleceği için beyin fırtınası yapılacak, politikalar belirlenecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş’ta Cumartesi günü düzenlenecek 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' toplantısına ilişkin, Diyalog TV’de Aytuğ Türkkan’ın sunduğu ‘Detay’ programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında, Kapalı Maraş’ta yapılan envanter çalışmalarında elde edilen verilerin, KKTC ve TC’den gelen yetkililerle oturup değerlendirileceğini ve yapılacak beyin fırtınası sonucunda hükümetin atacağı adımın şekilleneceğini söyleyen Özersay, “Türkiye’den gelen yetkililerin bu sürece dahil olması yararlı olacaktır” görüşünü paylaştı.

Toplantının seçimle ilgisi yok

Hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda, Kapalı Maraş’a ilişkin belli bir noktaya gelindiğini ifade eden Kudret Özersay, etkinliğin tarih açısından çok daha önceden planlandığını fakat tarihin sarktığını, toplantı tarihinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağlanmaması ve bir anlam yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu kararıyla, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na verilen görev çerçevesinde, Kapalı Maraş’ın çeşitli noktalarında envanter çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Özersay, “Ama envanter çalışmasının binalar ve binaların durumuna ilişkin kısmı henüz tamamlanmadı” dedi.

Binalara ilişkin envanter çalışması konusunda da yeni gelişmeler yaşandığını söyleyen Özersay, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında bir protokol imzalandığını, geçtiğimiz hafta toplanan Bakanlar Kurulu’nda da bu protokolün onaylandığını ve yetkilendirmenin yapıldığını açıkladı.

Özersay, DAÜ’deki mimar ve mühendislerden, binaların gerekli envanterinin hızlıca çıkartılması konusunda profesyonel hizmet alacaklarını ifade etti.