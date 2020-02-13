Sevindiren gelişme

Çiğdem AYDIN

Sevgililer Günü’nün bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Türkiye’den çok sayıda insan Kuzey Kıbrıs’a geliyor. Diyalog’a konuşan 5 yıldızlı otel yetkilileri Cuma ve Cumartesi günlerini yüzde yüz dolulukla geçireceklerini söyledi. Diğer bazı otellerde ise yüzde 65 civarında bir doluluk bekleniyor.

Otel müdürleri ne dedi:

Ercan Turhan (5 yıldızlı Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü)

“Otelimiz Sevgililer Günü’nde yüzde yüz dolu. Sadece biz değil aynı zamanda tüm Merit grup otelleri de yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. En yüksek fiyatlı oteller bizleriz fakat en kaliteli hizmet de yine bizde… O nedenle tercih ediliyoruz. Sevgililer Günü için Merit Crystal Cove‘da Sibel Can konseri var. Ayrıca özel ikramlar, özel kokteylli karşılama ve özel süslemelerle hazırız. Genelde yerli insanlar otellerimizi tercih etti. Ama Merit Crystal Cove’da hem yerli hem yabancı misafirlerimiz vardır.”

Özer Özbilen (5 yıldızlı Acapulco Otel Pazarlama Müdürü):

Sevgililer Günü’nde doluluk oranımız yüzde 65 civarında. Tek gece konaklama kişi başı 550 TL. Sadece galayı (yemek) ise 400 TL şeklinde fiyatlandırdık. Güne özel sanatçı Buray konser verecek. Kış turizmini de genel olarak kötü değerlendiriyorum. Nedeni ise uçak bilet fiyatları inanılmaz pahalı. Bu fiyatlarla turist getirmek mümkün değil. Bizlerin yerli bir havayoluna ihtiyacımız var. Eğer bu olmazsa bu gidişat daha da kötüye gidecek. Çok umutlu değiliz.

Halil Kahraman (4 yıldızlı Arkın Palm Beach Otel Satış Sorumlusu):

Yüzde yüz doluluk oranına ulaştık. Sevgililer Günü için özel programlar hazırladık. 14 Şubat gecesi Ayşen Barışsal programı var. Buna ek olarak Gala programımız olacak. Sevgililer Günü’nden sonra Şubat’ın 15’inde Rafet El Roman konseri yer alacak. Sürprizlerimiz de bolca hazır. Yabancı ve yerli misafirlerimiz var. Ülkede yaşanan ekonomik krizde bu gibi özel günler doping etkisi yaratıyor.

Fiyatlarımızı 14 Şubat Cuma günü iki kişi konaklama dahil 750 TL, Cumartesi günü de Bin 100 TL olarak belirledik.

Samiye Beyoğlu( 3 yıldızlı otel Sempati Otel Direktörü):

Ne yazık ki pek olumlu konuşamayacağım bu yıl beklediğimiz popülasyonu bulamadık. 14 Şubat için 65 yatak kapasiteli otelimizde 20 yatak doldu. 220 TL konaklamalı içki dâhil. O gece için piyanistimiz ve yerli sanatçılarımız vardır. 45 yatak için de misafir bekliyoruz yerimiz vardır. Misafirlerimiz 5- 6 odası yabancı gerisi yerli halktan oluşuyor. Ekonomik sıkıntılarda umduğumuz gibi değil tabi sanırım insanlar yeni yıldan çıktı, paraları harcadılar. Şubat tatili var bunlar hep etken.