Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Londra’nın gözde okullarından King College’de verdiği konferansı engellemeye çalışan Rum öğrenci birlikleri başarılı olamadı.

Yaklaşık 30 Rum’un katıldığı okul önündeki eyleme aldırış etmeyen Özersay, konferans sırasında önemli mesajlar verdi. Özersay “Bu halimizle bile kendimizi anlatmamıza fırsat vermiyorlar. Bu kadar tahammülsüzdürler” dedi.

Özersay, Cambridge Üniversitesi’nde “Kıbrıs meselesinin çözümsüzlüğünün nedenleri ve olası çıkış yolları” konusunda konferans verdi.

Cambridge Orta Doğu ve Kuzey Afrika Formu’nun davetlisi olarak katıldığı etkinlikte, Kıbrıslı Türk öğrenciler ve diğer öğrencilerle bir araya geldi.

Özersay, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun neden çözümsüz kaldığı ile ilgili olarak doğru soruları sormanın ve gerçekten bu sorunun çözümsüz kalmasının kök nedenlerini bulmanın önemine dikkat çekti.

Kudret Özersay, Kıbrıs sorununun kökünün ne olduğu üzerinde durarak, bugüne kadar neredeyse 50 yılı aşkın bir süredir devam eden Kıbrıs müzakerelerinin belirli bir müzakere yönteminin denenmemesinden kaynaklanmadığını belirtti.

Bugüne kadar bütün müzakere yöntem ve tekniklerinin denendiğini, tüketildiğini ancak buna rağmen sonuca ulaşılamadığını vurgulayan Özersay, meselenin müzakere yöntemleri ve teknikleriyle ilgili değil, bulunmaya çalışılan çözüm şekliyle Kıbrıs’ın mevcut şartları arasındaki uyumsuzlukla bağlantılı olduğuna işaret etti.

Özersay, federal bir çözümün olması için ilgili taraflar arasında yönetim ve zenginliği paylaşma yönünde bir iradeyle ilgili taraflar arasında karşılıklı güvenin bulunması ve bir federasyon tecrübesi olması gerektiğine dikkat çekti.

Kudret Özersay, 1960 ile 1963 yılları arasında 3 yıllık acı bir federasyon tecrübesi bulunduğunu ve bunun da başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti. Özersay, bu hususlar dikkate alındığında önlerinde iki seçenek bulunduğuna işaret ederek, ya Kıbrıs’ta bulunan mevcut şartların değişmesi için birşeyler yapılması gerektiğini ya da şartlara uygun bir çözüm modeli üzerinde konuşulması gerektiğini belirtti.

“Paylaşıma değil işbirliğine dayalı ortaklık”

Eğer adada bulunan mevcut şartlar değiştirilemeyecekse paylaşıma dayalı bir ortaklık yerine işbirliğine dayalı bir ortaklığın artık müzakerelerde görüşülmesi gerektiğine dikkat çeken Özersay, Avrupa Birliği’nin kuruluşunda da böyle bir yaklaşım bulunduğuna vurgu yaptı.

Özersay, eğer gerekli adımlar atılmayacak ve çözüm modeli konusunda da yaratıcı fikirler ortaya konulmayacaksa, 50 yıldan uzun süredir devam eden müzakereleri aynı şekilde devam ettirmenin sadece ve sadece statükoya hizmet edeceğini söyledi.

Özersay konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

The Guardian’a röportaj verdi

Londra’da temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün İngiliz gazetesi The Guardian’a röportaj verdi.

Özersay, The Guardian’ın diplomasi editörü Patric Wintour ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı ilgilendiren uluslararası gelişmelerle ilgili konuştu.