Bu acının tarifi yok

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Korkuteli Kavşağı’nda önceki gece meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Günay Öztürkler’in cenazesinde gözyaşları sel olup aktı, sevenlerinin feryatları arşa yükseldi.

Öztürkler’in babası cenaze boyunca ağladı, annesi baygınlık geçirdi, teyzesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri acılı anneye müdahale ederken, Öztürkler’in yakınları ve arkadaşları yaşanan ölüme isyan etti.

Ailesi kahroldu

Öztürk için Gazimağusa’da, Harika Camisi’nde cenaze töreni düzenledi. Gözyaşlarının hiç durmadığı törende Öztürkler’in annesi bayıldı, teyzesi fenalık geçirdi.

Acılı aileye cenazede hazır bulunan sağlık görevlileri müdahale ederken, teyzesi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öztürkler’in babası da ayakta durmakta güçlük çekerken, kardeşi ise en ön safta yer tutarak, abisinin tabutunu omzunda taşıdı.

Talihsiz gencin arkadaşları da cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü.

Arkadaşları, “Daha çok gençti, yardımsever ve iyi bir insandı. Onu asla unutmayacağız” diyerek zamansız ölüme isyan etti.

Öztürkler, ikindi namazının ardından Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda dualar ve gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza nasıl oldu

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen kaza, saat 00.00 sıralarında gerçekleşti.

Gazimağusa istikametine doğru seyreden Günay Öztürkler, Korkuteli radarını hemen geçtikten sonra yönetimindeki RK 470 plakalı salon aracın, direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkarak demir bariyerin başlangıç kısmına çarptı ve iki takla atıp dere yatağı içerisine düştü.

Kaza sonrası araç sürücüsü Günay Öztürkler olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kurucu (22), Müslüm Taş (25) ve Yusuf Taylan Özaydın (22) ise yaralandı. Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.



