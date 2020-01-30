Sevindiren uzlaşı

Çiğdem AYDIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Diyalog’a yaptığı açıklamada, Yerel İşgücünü Destekleme Fonu’nda biriken paranın bir miktarının Lefkoşa çevre yolunun yapımı için kullanılacağını, hükümet ortaklarının bu konuda uzlaşı sağladığını söyledi.

Sucuoğlu “Bakanlar Kurulunda gerekli kararlar alınmıştır” dedi.

Hemen her gün yaşanan trafik kazalarını görmezden gelemeyeceklerini ve acil yol yapımlarını desteklemek zorunda olduklarını anlatan Sucuoğlu, fonda biriken paranın 140 milyon lira olduğunu söyledi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; Lefkoşa Çevre Yolu için aktarılacak olan miktar 15 milyon TL olarak belirlendi.

Fondan kaynak takviyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Diyalog’ta yayınlanan Güne Merhaba programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Sucuoğlu, Yerel İşgücünü Destekleme Fonu’ndan Ulaştırma Bakanlığına da bir miktar para aktarılacağını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, fonda 140 milyon TL birikti. Sucuoğlu “140 milyonu aktarıp tüm yolları yaptırmamız yasal olarak mümkün değil. Ama şu anda ciddi bir miktar için yasa tasarısını hazırladık Sn. Atakan’a vereceğiz” dedi.

“Katkının miktarını şu anda söylemek istemiyoruz” diyen Sucuoğlu, Lefkoşa Çevre yolunun alınacak katkı ile tamamlanacağını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, fondan sağlık için de bir miktar kaynak aktarılacağını ifade etti. Sucuoğlu, “Sağlık Bakanı ilaç almakta sıkıntı çekiyormuş. Umuyorum sorunları şekilde çözmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Fondan kaynak aktarımı için yasa değişikliği gerekiyor. Yasa çalışması hazırdır, tüm bakanlar imza atınca Meclise sevk edeceğiz. Bu fonun amacı farklı olsa da bir miktar aktaracağız. Ancak fondan aslan payını Ulaştırma Bakanlığı alacak.”

Yüzde 5-6’nın üzerinde

Asgari ücret konusuna da değinen Bakan Sucuoğlu, şunları söyledi: “Yeni belirlenecek asgari ücret hayat pahalılığının biraz üzerinde olacak. Yüzde 5-6’nın üzerinde olacak gibi duruyor. Geçen defa yaptığımız zaman işçi temsilcilerinin onayı ile geçti ancak işverenler oy kullanmamıştı. Amacımız iki tarafı da memnun etmek. Biraz fazla verirsiniz işveren işçi durdurmak zorunda kalır, bunu istemeyiz. Dengeli davranmak zorundayız. Sendikalar ‘15 bin TL, 8 bin TL’ diyor. Arkadaşlar şaka yapıyor herhalde.”

Sucuoğlu, çalışma hayatında aktif görev yapan işçilerin banka hesabı kullanması halinde 200 TL ek gelire sahip olacağını da belirtti.

“KKTC vatandaşı 30 bin sigortalı çalışana bir yıl boyunca üç ayda bir 600 TL katkı verilecek

Toplamı 2 bin 400 TL’ye tekabül eden parayı Yerel İşgücünü Destekleme Fonu’ndan ödeyeceğiz. Mesela 4 bin TL maaş alan ve aldığı tutarın tümü bankaya yatırılanlara da ödeme yapacağız. Bu sayede hem maaşları da kayıt altına almayı hem de vatandaşı biraz daha rahatlatmayı hedefliyoruz.”