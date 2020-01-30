Rum tarafı umutlu

Türkiye’nin; Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerinin engellenmesi konusunda başlatılan Rum girişimlerinin sonuç aşamasına geldiği bildirildi.

Politis gazetesi, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yürüttüğü doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri konusunda Güney Kıbrıs’ın AB nezdinde başlattığı girişimlerin sonuç vermeye başlayacağını iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin söz konusu faaliyetlerinde yer aldığı iddia edilen ve yaptırımlar uygulanması öngörülen özel ve tüzel kişiler listesine yeni isimlerin ekleneceğine dair Brüksel’den olumlu sinyaller geldiğini belirterek, AB’de teknokratlar düzeyinde “olumlu gelişmelerin” yaşandığını savundu.

Söz konusu listenin Rum Yönetiminin, yüksek rütbeli isimlerin eklenmesi gibi, bütün taleplerini içermemesine karşın AB’nin Türkiye aleyhine yaptırımlar uyguladığını göstermesi bakımından önem taşıdığını vurgulayan gazete, listede yer alacak kişilere uygulanacak yaptırımların sertlik düzeyinin ne olacağının ortaya çıkmasının beklendiğini de ifade etti.

Gazete, yukarıdaki başlık altında verdiği bir diğer haberinde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dün Rum Meclisi Enerji Komitesi’ni yaşanan gelişmeler ve son durum hakkında bilgilendirdiğini yazdı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının büyük bir kısmının Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki 8’inci parseldeki sondajı konusuna ayrıldığını, komite üyelerinin bu konudaki endişelerinin yanı sıra, Rum hükümetinin doğalgaz programının devam etmesinden duydukları memnuniyeti de dile getirdiklerini belirten gazete, Lakkotripis’in ise enerji programı hakkında bilgi aktardığını vurguladı.

Habere göre Lakkotripis, ENI şirketinin 6’ncı parseldeki “Kronos” yatağında gerçekleştireceği sondajın, şirketin kullanacağı sondaj platformunun Mısır’daki çalışmaları sırasında teknik sorun çıkması sebebiyle gecikeceğini ifade etti.