‘Burası fuhuş yeri’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da boşanma aşamasında olduğu eşi Yeliz Yılmaz’ın barda görüntülerini çekip, üstüne bir de ağır hakaretlerde bulunan Adem Yılmaz şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı ifadesinde görüntüleri çocukların velayet davasında delil olarak kullanmak için çektiğini itiraf etti.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 28 Ocak 2020 tarihinde Gazimağusa’da ayrılma aşamasında olan eşi Yeliz Yılmaz’ın çalışmakta olduğu iş yerine giderek hakaret ettiğini söyledi. Polis, zanlının eşine, “Burada ne arıyorsun. Burası fuhuş yeridir. Sende mi fuhuş yapacaksın ” sözlerini sarf ettiğini belirtti. Polis memuru, zanlının daha sonra cep telefonuyla eşinin videosunu çektiğini ve kaynanasına gönderdiğini kaydetti.

Zanlının şikâyet üzerinde tutuklandığını ifade eden polis, sorgusunda suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde resim ve videoyu çocuklarının velayet davasında kullanmak maksadıyla çektiğini itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini belirten polis, teminat talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.