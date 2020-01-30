Cezası ağır oldu

Lefkoşa’da işyerine ve evine düzenek kurdurup, 133 bin 694 TL tutarında elektrik akımı çaldığı gerekçesiyle yargılanan Aşkın Arslan’ın davası karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 18 ay hapse mahkûm edilirken, KIB-TEK’e 5 yıllık sürede 133 bin 694 TL ödeyeceği belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği, “elektrik akımı sirkatı” suçunun 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü söyledi.

Sağer, bu tür suçları işleyen ve işleme eğilimde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Sağer, sanığın KIB-TEK’i uğrattığı zararı 5 yıllık süreçte ödeyecek olmasını kısıtlı bir şekilde lehine değerlendirdiğini söyledi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendiren Sağer, 18 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.