İddialı konuştu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, ülke genelinde başlatılan kitle toplantıları çerçevesinde önceki gece Lefke’de vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıya bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.

Başbakan Tatar yaptığı konuşmada, eski bir Osmanlı kasabası olan Lefke’nin sıkıntılarını iyi bildiklerini ve bunların giderilmesi yönünde çalışmalar başlattıklarını kaydederek, Balıkçı Barınağı, Doğancı- Lefke çift şerit yolu, mahkemeler ve ihtiyaç duyulan diğer daireler, CMC kirliliği, Cengiz Topel Hastanesinin geliştirilmesi gibi konularda yapılan çalışmalar bulunduğunu ifade etti.

UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğuna işaret eden Tatar, bu görevi layıkıyla yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları nedeniyle yaşanan gelişmelerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Devlet olarak yaşamını sürdürmesinin önemini daha da artırdığına dikkati çekti.

Başbakan Tatar “Bu yeni durumu anlamayanlar, riskleri ve avantajları doğru değerlendiremeyenler var. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanlığı’nda UBP’nin vizyonunu sergileyecek biri lazım. O da halkımızın takdiri ile 26 Nisan’da olacaktır” dedi.

UBP’nin hayati bir mesele olan Kıbrıs sorununa bakış açısının net olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, yan yana yaşayan egemen eşitlik temelinde iki devlet ve anavatan Türkiye’nin garantisinden ödün verilmeyen bir anlaşmadan yana olduklarını ifade etti.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de ülke genelinde halkla buluşma toplantıları düzenlediklerini belirterek, UBP olarak bu ülkede yeni bir geleceği hep birlikte yaratmaya hazır olduklarını vurguladı.

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey de UBP’nin anavatan Türkiye ile birlikte KKTC’yi devam ettirecek parti olduğuna dikkati çekerek, 26 Nisan’daki önemli dönemece partinin tüm organlarıyla hazır olduklarını söyledi.