Ataoğlu’ndan  KTÖS’e ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreter yardımcılıklarına Hande Kayasal Çelikten ile Ali Tunçtaşlı atandı.

Yapılan yazılı açıklamada, DP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantı sonucunda Genel Sekreter yardımcılığına Hande Kayasal Çelikten ve Ali Tunçtaşlı’nın atandığı kaydedildi.

Öte yandan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

Ziyarette DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil konuşma yaptı.

Ataoğlu, parti kurultayında başkan seçildikten sonra sivil toplum örgütlerine ziyaretler başlattıklarını, ekonomiye, gençlere yönelik çalışmalar yapmak ve fikir üretmek istediklerini belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.