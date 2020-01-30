Baro yenisini atayacak

Gönyeli’de 7 yaşındaki oğlunu iki gün üst üste bıçaklayarak öldüren Bilge Lord Kunduracı dün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık Kunduracı, savunmasını yapan Mehmet Kaptan Bensen’i avukatlıktan çıkardı ve mahkemeden kendisine yeni bir kişi atamasını istedi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kunduracı’ya Lefkoşa Barosu tarafından başka bir avukat atanabilmesi için davayı duruşma olarak 5 Şubat’a erteledi.

Sanık, cezaevinde annesi ile telefonla yaptığı görüşmelerde avukatına güvenmediğini, şöhret peşinde olduğunu söylemişti. Sanığın bu söyledikleri mahkemede açıklanmıştı.

Ne olmuştu?

Olay 2028 yılı Mayıs ayında Gönyeli’de sanığın oğlu ile yaşadığı evde meydana gelmişti. Ayrılma aşamasında olduğu eşine kızdığı iddia edilen sanık, 7 yaşındaki oğlunu 26 Mayıs akşamı bıçaklamış ancak bir süre sonra eylemini yarıda kesmişti. Sanık, 27 Mayıs’ta ise eylemine devam edip, oğlunu tekrar bıçaklayarak yaşamına son vermişti. Olayın ardından tutuklanan sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilmiş, avukatı bu yönde mahkemeye taleplerde bulunmuştu.