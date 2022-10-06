32 yıl yatacak

Lefkoşa’da Nisan 2011 yılında karısı Şükran Tekin’i zehirleyerek öldürdüğü gerekçesi ile ağır ceza mahkemesinde yargılanarak 25 yıl hapse mahkum edilen Çetin Sadrazam’ın cezası istinafta yükseldi.

Eşi Şükran Sadrazam’ı boğarak öldüren sanığın cezası 32 yıla çıkarıldı Yüksek Mahkeme, sanığın ağır cezada planlı cinayet suçundan beraat ettiğini, adam öldürme suçundan hüküm giydiğini belirterek, bu kararın hatalı olduğuna vurgu yaptı.

Yüksek Mahkeme, sanığı istinafta planlı cinayetten mahkum etti.

Davanın geçmişi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Taşkınköy bölgesinde 13 Nisan 2011 tarihinde Şükran Sadrazam’ı yastıkla boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Çetin Sadrazam’ın davasını 28 Mayıs 2015 tarihinde karara bağlamıştı. Sanık “Adam öldürme” ve “Ciddi darp” suçlarından suçlu bulunup 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Mahkeme, sanığı planlı cinayet suçlamasından beraat ettirmişti.

Başsavcılık, alt mahkemenin sanığı taammüden adam öldürme suçundan mahkum etmemekle hatalı ve cezanın alenen az olduğunu belirterek, istinafa başvurmuştu. Sanık da beraat talebiyle istinaf dosyalamıştı.

7 yıl sürdü

Yüksek Mahkeme 7 yıldır gündeminde olan davayla ilgili kararını dün açıkladı.

İstinaf kararı dün, Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Bertan Özerdağ’ın başkanlığında, Beril Çağdal ve Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin huzurunda görüşüldü ve heyet sanık Çetin Sadrazam’ı taammüden adam öldürme suçundan mahkum edip, alt mahkemenin verdiği 25 yıl hapis cezasını iptal etti ve 32 yıl hapis cezası ile değiştirdi.