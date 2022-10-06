Tehlike kapıda.. Kanallar temizlenmedi

Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıs adası dünden itibaren yağışlı havanın etkisine girdi. Bugün, yarın ve Cumartesi günü de yağışların devam etmesi bekleniyor. Ancak, yaz boyunca kendi haline bırakılan ve hala temizlenmeyen dere yatakları ile yağmur drenaj kanallarının kapalı olması büyük bir korku yaratıyor.

Uzmanlar, dere yataklarının bu halde bırakılması durumunda, yağışların artmasıyla birlikte kış aylarında ciddi sıkıntıların yaşanacağı uyarısında bulunuyor. Gerek belediyelerin, gerekse ilgili bakanlıkların konuyla ilgilenmesi ve tedbir alması isteniyor.

Yine önlem alınmadı

Sonbahar aylarıyla birlikte yağmur yağışları da başladı ancak su baskınlarının, sellerin oluşmaması için gerekli önlemler alınmadı.

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 4 gün boyunca yağış uyarısı yaparken, suyun tahliyesini sağlayan dere yatakları, yağmur drenaj kanalları temizlenmedi.

Yağışlarda en fazla su birikintisinin olduğu Taşkınköy Devpa bölgesindeki dere yatağı da otlarla kaplandı.

Derelerin ve yağmur drenaj kanallarının içerisinde içecek şişeleri, kutular, atıklar olduğu gibi dururken, insan boyunu kat be kat aşan sazlıklar da kesilmedi.

Hem çöpler hem de sazlıklar su akışını riske sokarken, bu sonbahar da yağışlara hazır olunmadığı gözler önüne serildi.

Meteoroloji Dairesi’nin uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ekim tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, bugün ve pazar günü yer yer sağanak yağmur, cuma ve cumartesi günü ise sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022, 09:57