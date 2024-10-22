Patron kim?

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı Olamide Mulfeula Ewenla ile Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların bağlantılarının araştırılması, onlara satmaları için uyuşturucu veren şahsın yakalanması için kameraların ve cep telefonlarının inceleneceği açıklandı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 17 Ekim 2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen Olamide Mulfeula Ewenla’nın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır 4 gram ağırlığında hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 600 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi satmak amacıyla 8 gram olarak 6 bin TL’ye Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu’dan aldığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlının 8 gram uyuşturucuyu 12 ayrı foil kağıdında sarıp paket haline getirdiğini, 5 paketini Lefkoşa’da bir şahsa 4 bin TL’ye sattığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu’nun aynı gün Göçmenköy’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, Ukwuagu’nun üzerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde 28 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada ise 12 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

140 gram aldı, çoğunu sattı

Polis memuru, Ukwuagu’nun ifadesinde 140 gram uyuşturucu aldığını, 8 gramını Ewenla’ya, 92 gramını başka bir şahsa verdiğini, cebinde ve evinde bulunan toplam 40 gram uyuşturucunun da satın aldığı 140 gramdan arta kalan miktar olduğunu söylediğini açıkladı.

Polis memuru, Ewenla’nın da evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ifade etti.

Telefon görüşmeleri incelenecek

Polis, zanlının Ewenla’dan aldığı 6 bin lirayı uyuşturucu temin ettiği şahsa verdiğini söyledi. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde 5 kişinin sorgulandığını, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların uyuşturucu temin ettikleri şahısla telefonda görüştüklerini tespit ettiklerini, telefonların DATA İnceleme Şubesine gönderileceğini açıkladı.

Polis memuru, uyuşturucu alışverişi yapılan bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyeceklerini de belirtti.

Alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, ek süre istedi.

Mahkeme, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.