‘Onlara iyi bak’

Lefkoşa’da üç ayrı iş yerinin kundaklanması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla 13 Aralık 2021 tarihinde ülkeye giriş yaparken gözaltına alınan ve 7 gün süren soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler hakkındaki yargı süreci devam ediyor.

Sanık dün yeniden duruşmaya çıkarılırken, davaya bakan savcı Hasan Boşnak, 4 tanık daha dinletti. Tanıklardan gardiyan Alkan Olsun, Enver Bahçeciler’in Türkiye’deyken kendisini telefonla arayıp, olayla ilgili tutuklu bulunan Evren Baysal, Mahmut Selkar, Ozan Ögeyik, Eren Baysal’a iyi bakmasını söylediğini aktardı.

Bahçeciler komşumdu

Lefkoşa’da üç ayrı iş yerinin kundaklanmasına yönelik dava sürüyor. İddia makamı dün 4 tanık dinletirken, mahkemede dinlenen Kamil Racioğlu, Bahçeciler’in eski komşusu olduğunu söyledi.

Racioğlu, “Hamitköy’de ikamet ediyorum. Birkaç yıl önce Enver Bahçeciler, karşı komşumdu. Mahmut, Evren Baysal’ı görürdüm. Bahçeciler’in evinde kalıyorlardı” dedi.

Zararın bir kısmı ödendi

Yangında zarar gören Kings Autos Oto Galeri’nin sigortasını yapan şirkettin çalışanı Mehmet Ali Bozkurt da tanık kürsüsüne çıktı. Tanık Mehmet Ali Bozkurt şunları söyledi:

“Anadolu Sigorta’da Hasar ve Muhasebe Bölümü’nde görev yapıyorum. Kings Autos Oto Galeri sahipleri bizim müşterimizdi. Söz konusu işyerinin sigortasını biz yapmıştık. Hadise sonrası hasar tespiti yapılmıştı. Tespitlere göre üç kalemde hasarlar rapor edildi. Yanan 9 araç için toplamda

bir milyon 143 bin 988 TL hasar tespit edildi. Bunun yanında binada bin 750 TL, güvenlik kameralarında 16 bin 757 TL hasar oluştuğu belirlenmişti.

Ancak sigorta primlerini eksik yatırdıkları için 9 bin 160 TL ile 13 bin 405 TL toplamda hasarlar için 687 bin 326 TL ödeme yapıldı.”

Sürekli arıyordu

Merkezi Cezaevi’nde gardiyan olarak görev yapan Alkan Olsun da tanık kürsüsüne çıkarak, bildiklerini anlattı. Alkan Olsun şunları ifade etti:

“Cezaevinde gardiyanım. 2016 yılında diğer sanıklarla ilgili ifade vermiştim.

Enver Bahçeciler, olayla ilgili tutuklanarak cezaevine gönderilen Evren Baysal, Mahmut Selkar, Ozan Ögeyik, Eren Baysal için beni Türkiye hattından arayıp onlara iyi bakmamı söyledi.

Bahçeciler bazen de arayıp ‘haber et, Selkar beni arasın’ derdi. Polis soruşturması başladığında ‘Bir daha beni arama’ dedim. O da aramadı.”

Kürsüye tanık olarak çıkan Müfettiş Fikri Sergil de 19 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen kundaklama olayıyla ilgili bilgi verdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Yargıç Hazal Hacımulla, davayı 2 Mart 2022 tarihine erteledi.