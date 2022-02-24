Önemli itiraflar

Şoförü Murat Demirtaş ile birlikte silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı cinayetinin adım adım nasıl planlandığına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

KKTC’de tutuklu bulunan Veysel Sare ile Musa Çiçek, verdikleri ifadede cinayeti anlattı.

Türkiye basınında yer alan haberlere göre; suikast ilk olarak geçen eylülde gerçekleştirilecekti.

Aylar öncesinden planlanan suikasta katılan şüphelilerin her biri farklı rol ve görevler üstlendi.

Suikast çok sayıda şüpheli tarafından belli bir plan ve hiyerarşi içerisinde gerçekleştirildi.

Dosyada, Mustafa Söylemez, suç işlemek amacıyla kurulan bu örgütün kurucusu ve yöneticisi olarak yer aldı.

Suikastı gerçekleştiren iki tetikçi Ömer Tunç ve Mustafa Söylemez, Musa Çiçek ise Falyalı'nın aracını gözleyen ve pusu kurulan bölgeye geldiğini söyleyen isimdi. Diğer şüpheli Veysel Sare ise Söylemez ve Tunç'u olay yerine götüren şofördü.

Zanlıların ifadeleri ortaya çıktı

Olayla ilgili gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı. Gözcülük yapan Musa Çiçek’in ifadesinde şunları anlattığı belirtildi:

"Mustafa Söylemez ile 1996'da Ümraniye Cezaevi'nde tanıştım. Eylül 2021'de kafeme gelip, "Hazır ol bir mevzu var. 1-2 güne seni Kıbrıs'a götüreceğim" dedi. Konudan bahsetmedi. Talimatıyla otobüsle Alanya'ya gittim. O da aracıyla geldi. Buluştuk. 10 m uzunluğunda, iki Türk'ün kullandığı beyaz bir yatla yola çıktık. KKTC'de tekneden suya atladık. 25 gün bir evde kaldık. Söylemez beni hiç dışarı çıkarmadı. Sadece kendisi çıktı. Çöpü bile o atıyordu. Kıbrıs'a neden geldiğimizi söylemedi. Sinyal vermesin diye telefon kullanmadı. Sonra, 'Geri dönüyoruz, ekip dağıldı, ekti beni şerefsizler' dedi. İstanbul'a geri döndüğümüzde, Falyalı için, ‘Kendini tutuklatmış’ dedi.

Suikasttan önce Veysel Sare ile Alanya'ya gittik. Tekne ile Kıbrıs'a geçtik. Mustafa Söylemez, Kıbrıs'a uçakla geldi. Ömer Tunç hatları ayarladı. Ömer, beni beyaz bir araca bindirdi. Araç yolu görecek şekilde park halindeydi. Bana, 'Burada bekle araba geçince beni ara' dedi. Söylemez ve Tunç yanımdan ayrıldı. Araç geçince Ömer'i arayarak, Falyalı için, 'Geldi geldi' dedim. Sonra eve gittim."

Çıkışını bekledik

Söylemez ve Tunç'u olay yerine götüren şoför Veysel Sare’nin de şunları söylediği öne sürüldü:

"Cengiz Şener, Erol Evcil'in yakın korumasıdır. 'Seni Kıbrıs'a göndermek istiyorum. Erol abin için gider misin?' dedi. Musa Çiçek ile İstanbul'da Cengiz abinin vasıtasıyla buluştum. Arabayla Alanya'ya gittik. 1 ay denizin düzelmesini bekledikten sonra tekneyle Kıbrıs'a gittik. Musa'nın 'Dayı' diye hitap ettiği adamla karşılaştık. Mustafa Söylemez olduğunu öğrendim. Suikasttan bir gün önce bu iş yapılacaktı ama Musa tuvaletini yapmaya gittiği için Falyalı'nın çıkışını bize bildiremedi, bu yüzden o gün olmadı. Ben, 'Dayı' ve Ömer Tunç beyaz bir arabaya bindik. Ömer'in tarif etmesiyle işadamının geçeceği yola gittim. Dayı arkaya oturdu. Ömer yanımdaydı. Arabanın bagajında da silahlar vardı. Musa'dan haber gelirse o silahlar bagajdan çıkacaktı. Biz oradan beklerken işadamının arabası geçti. Ömer, Musa Çiçek'e haber vermediği için kızdı.

"Musa'dan Ömer'e haber geldi"

Ertesi gün öğleden sonra 4-5 gibi yine anlaştığımız üzere Musa evden çıktı. Ben dolmuşla Girne'deki Lemar Market'e gittim. Dayı ile Ömer de kiralık arabalarla geldi. Silahlar yine bagajda bez çanta içerisindeydi. Dayıyı arabaya aldım. Yanıma oturdu. Bana sür dedi. Bir marketin önünde durduk. Ömer kullandığı aracı ağaçların içerisine park etti. Sürdüğüm arabaya bindi. Olayın olduğu yere gittik. Musa'dan Ömer'e haber geldi. Ömer, bagajdan uzanıp iki tane keleş tipi silah aldı. Birini dayıya uzattı biri de kendi elindeydi.

"Makineli tüfek sesleri duydum"

Bana yol içerisinde park et, dur, dörtlüleri yak bekle, araba gelirse çekme dediler. Dar bir yoldu. Ömer ile Mustafa Söylemez silahlarla arabadan indiler. İkisi de koyu renk kıyafetler ve eldiven giyiyordu. İki dakika sonra siyah büyük cip geldi. 50 metre geride durdu. Kel bir adamın bana doğru yürüdüğünü gördüm. Uzaklaştım. 1-2 el havaya ateş açtığını gördüm. Bu sırada seri bir şekilde makineli tüfek sesleri duydum. Olayın nasıl olduğunu göremedim.

"Koşarak yanıma geldiler, keleşler ellerindeydi"

Sonra Ömer Tunç ile Mustafa Söylemez koşarak yanıma arabaya geldiler. Keleşler ellerindeydi. Arabaya bindiler. Bana acele sür dediler. Hemen gaza bastım. Biraz ileride Ömer'in arabanın orada durmamı istediler. Ben durdum. Onlar silahlarla birlikte Ömer'in arabasına koştular. Ben bekledim. Arka sokağa anahtarları içinde bıraktım ve minibüsle eve gittim."