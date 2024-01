Mecliste gergin anlar yaşandı

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözlerin çevrildiği Meclis'te dün tarihi anlar yaşandı. Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yaptığı açıklamada "Can Atalay kararı Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" dedi. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında öğleden sonra toplandı.

Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP Grup Başkanvekilleri, Atalay hakkındaki hükmün okunacağını son anda öğrendiklerini söyledi ve tepki gösterdi.

Grup Başkanvekilleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yurt dışında olmasını da eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları söyledi:

“Yalnızca TBMM değil, Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. Seçilmiş ve TBMM’de bulunması gereken bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin bir tezkereyi okumak ve oylamakla kalmayacağız; Türkiye’de anayasal düzenin kalıp kalmadığını oylayacağız. Bu kararı okumamakta direnen ve doğru bir iş yapan Meclis Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde. TBMM Başkanı’na sesleniyorum: Birleşik Arap Emirlikleri’nde saklanarak Türkiye’deki hukuksuzluktan kaçamazsın… Sen bu kararı okumamakta direnmişsin. Sen Birleşik Arap Emirlikleri’nde saklanarak bu meseleden kurtulabileceğini zannediyorsun. Biz Can Atalay kararının okunacağını canlı yayında, AKP Grup Başkanvekilinden duyuyoruz. AKP Grup Başkanvekilinin saat 11.30’da bildiği konuyu, ben neden 14.55’te öğreniyorum. Siz, bizden gündemi saklayarak mı burayı yöneteceksiniz. Hem sizi hem de Başkanlık Divanı’nda olan arkadaşlarımı, bu suça ortak olmamaya çağırıyorum.”

Erkan Baş: Karar hukuk dışı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş karar okunmadan önce kürsüden yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Eğer Meclis Divanı anayasayı tanımazsa burada Meclis Başkanlığı yoktur. Bu karar Meclis tutanaklarına girdiğinde sizin milletvekilliğiniz sorgulanır. Cumhurbaşkanı, bakanlar sorgulanır, her şey sorgulanır. Bir tek soru sormak istiyorum. Aklı çalışan tüm yurttaşlarımıza, vicdanı olan yurttaşlarımıza soruyorum. Şimdi karar okunacak, Can Atalay’ın milletvekilliği düşürülecek. Yani Can Atalay milletvekiliymiş değil mi? 9 aydır nasıl hapiste tutuyorsunuz? Milletvekili ise neden hapiste, milletvekili değilse neyi düşüreceksiniz? Akıl, vicdan, hukuk dışı bir girişim" dedi.

Anayasa kitapçığı fırlatıldı

Konuşmaların ardından TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Yargıtay'ın kararı okutulduğu sırada TİP ve DEM milletvekilleri kürsüye yürüdü. Bazı milletvekilleri slogan atıp masalara vurarak Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu karara tepki göstererek Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlattı.