Onların derdi ekmek parası

Güney Kıbrıs’ta çalışan ancak geçişleri bugünden başlayarak 10 gün süreyle durdurulan işçiler dün eylem yaparak, alınan kararı protesto etti.

Lefkoşa’da toplanan 100 kadar işçi sırasıyla Metehan Sınır Kapısı, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Yağan yağmura aldırış etmeyen işçiler, tek dertlerinin işleri ve ekmek paraları olduğunu belirtti.

Kimi eylemci şemsiye, kimi eylemci kapüşonla, kimisi başına sardığı naylon poşetle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimisi de yağışı hiç umursamadı. Yağmurun altında saatlerce süren eylemde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önceki gün aldığı kararlar eleştirildi.

İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız

Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin bugünden başlayarak 25 Aralık’a kadar Güney Kıbrıs’a geçişlerinin durdurulması dün gerçekleştirilen eylemle protesto edildi. Metehan Sınır Kapısı’nda sabah saatlerinde toplanan 100 kadar işçi, “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganı atarak, Başbakanlık trafik ışıklarına yürüdü.

Eylemlerini burada sürdüren işçiler, trafik akışını durdurdu. Bazı eylemciler, yağan yağmura aldırmadan yol ortasında oturdu.

İşçilerle araç sürücüleri ve polis arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.

İşçiler, tek dertlerinin ekmek olduğunu, taşkınlık yapmak istemediklerini belirterek buna zorlanmamalarını istedi.

Eylem yerine gelen Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, eylemcilere "Lütfen kaos çıkarmayın, sesinizi duyurdunuz, demokratik şekilde eyleminizi tamamlayın, bu sadece bizim değil dünyanın yaşadığı sağlık sorunudur" dedi. Çete'nin uyarısı üzerine eylemciler yolu boşalttı ve trafik akışı yeniden başladı.

Eylem daha sonra Başbakanlık trafik ışıklarının yanındaki boş alanda sürdü.

İşçiler daha sonra Sağlık Bakanlığı’na gitti. Eylemciler, Bakanlıkta yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmadığı gerekçesiyle Başbakanlık önüne yürüdü. Burada polis ile işçiler arasında arbede yaşandı.

Bir süre trafiğin de aksamına yol açan eylemciler, taleplerini duyurmak için yaptıkları eylemi sona erdirdi.