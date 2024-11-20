İki ay gizlendi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 16 yaşındaki S.B., (E), 14 yaşındaki kız arkadaşına zorla tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Mahkemeye aktarılan şahadete göre olay geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde zanlının evinde gerçekleşti ancak polise iki gün önce bildirildi. Şikayet üzerine zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 2024 yılı Eylül ayı içerisinde, Gazimağusa’da, kalmakta olduğu apartman dairesi içerisinde, 14 yaşındaki kız arkadaşına cinsel tecavüzde bulunduğunu açıkladı.

Olayın önceki gün polisin bilgisine geldiğini bildiren Hafız, zanlının olayla ilgili herhangi bir izahatta bulunamadığını aktardı. Polis, yeni başlayan tahkikatı salimen yürütebilmek amacıyla mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

