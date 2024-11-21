Kursk bölgesini hedef aldı

Rusya topraklarını hafta başında ABD'ye ait uzun menzilli ATACMS füzeleri ile hedef alan Ukrayna'nın bu kez de İngiltere'den aldığı uzun menzilli Storm Shadow füzelerini ateşlediği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

Bloomberg'in haberine göre hafta başında ABD üretimi ATACMS füzeleri ile Rusya'yı hedef alan Ukrayna, bu kez İngiliz üretimi uzun menzilli Storm Shadow (Fırtına Gölgesi) füzelerini fırlattı.

10'dan fazla füzenin Kursk bölgesi yönünde ateşlendiği bildirildi.

Saldırıya ilişkin fazla ayrıntıya yer verilmedi. Rusya'nın hava savunma sistemleri ile bazı füzeleri engellediği de iddialar arasında.

Öte yandan İngiliz basınında da Ukrayna'nın Storm Shadow adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullanıldığı yazıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow füzesine ait parçalar buldu.

İngiltere ve Rusya'dan söz konusu füzelerin bölgede kullanılıp kullanılmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

"Storm Shadow" füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

Ne olmuştu?

Söz konusu gelişme, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli ATACMS füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Putin, nükleer silah doktrinini onaylamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini 19 Kasım'da onaylamıştı.

