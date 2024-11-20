Maddi hasarla atlatıldı

İskele -Geçitkale ana yolunda dün sabah saat 10.00 sıralarında, bir petrol istasyonu içinde meydana gelen trafik kazasında bir araç devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, Muhammad Abdel Fattah (E-26), yönetimindeki VJ 693 plakalı araçla İskele istikametinden gelip, gidişine göre yolun sağında bulunan Kanizi Petrol İstasyonu'na dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada petrol istasyonunda hareket halinde bulunan Seyithan Arslan (E-19) yönetimindeki NZ 231 plakalı araca çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, polisin soruşturması sürüyor.