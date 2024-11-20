Tablo iç karartıcı

KKTC'de geçen hafta 74 trafik kazası meydana geldi, 26 kişi yaralandı. Bin 915 sürücü rapor edilirken, 160 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 11-17 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülkede 74 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların; 18’i yaralanmayla ve 56’sı hasarla sonuçlandı. Kazalarda 26 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21), dikkatsiz sürüş yapmak (15), yakın takip (12), kavşakta durmamak (16) ve diğer etkenler (10) olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 4 milyon 685 bin TL olarak hesaplanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle; “Gazimağusa 22, Lefkoşa 20, Girne 16, İskele 14 ve Güzelyurt 2.”



9 sürücü tutuklandı

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 11 bin 14 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde bin 915 sürücü rapor, 160 araç trafikten men edildi ve 9 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

Sürat (567), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (312), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (240), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (130), trafik levha ve işaretlerine uymamak (109), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (54), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (46), muayenesiz araç kullanmak (37), dikkatsiz sürüş (31), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (30), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (14), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (12), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (9), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (8), tehlikeli sürüş (7), trafik ışıklarına uymamak (6), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (5), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (3) ve 607’si diğer trafik suçları.”