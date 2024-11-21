Şartlı destek

Temaslarda bulunmak amacıyla Brüksel’e giden Rum Komünist AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs kayıpları raportörü François-Xavier Bellamy ile bir araya geldiği belirtildi.

Haravgi gazetesi; Stefanu’nun ayrıca Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Amor Sanchez ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre, Stefanu ile Sanchez arasındaki görüşmede Türkiye’nin Avrupa perspektifi ele alındı.

AKEL Genel Sekreteri Stefanu, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere tüm AB üyesi ülkeler karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla Türkiye’nin AB üyelik sürecini desteklediklerini ifade etti.

Görüşmede Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin de ele alındığını yazan gazete, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik herkesin çalışması gerektiği konusu üzerinde de mutabık kalındığını belirtti.

Habere göre Stefanu, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs kayıpları raportörü François-Xavier Bellamy ile gerçekleştirdiği görüşmede, kayıplar konusunu ele aldı.

Kayıplar konusuna odaklanılan görüşmede, insani boyutu nedeniyle Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin siyasi süreçlerin dışında bırakılması konusunda da mutabakata varıldı.

Görüşmede ayrıca kayıplar konusunda yaşanacak herhangi olumlu gelişmenin, ortamın iyileştirilmesine, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına dolaylı yardımcı olabilecek güven yaratıcı önlemlere de katkı sağlayacağı yönünde ortak tespit yapıldı.

Stefanu, Bellamy’e, arşivlerini açması ve gerekli bilgi akışını sağlaması için Türk tarafına gerekli baskının yapılması gerektiğini de iletti.

Gazete Stefanu’nun temaslarına daha sonra Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile devam ettiğini yazdı.