Önlem alınmalı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta araç sayısı hızla artarken, trafik kazalarında can kayıpları da arttı. Polisten elde edilen verilere göre; 7 yıl önce 24 can kaybı yaşanırken, bu yıl içinde rakam 48’e yükseldi. Uzmanlar; nüfusa göre trafik kazaları ve can kayıplarının çok fazla olduğuna dikkat çekerek, caydırıcı önlemlerin şart olduğunu söyledi.

Aşırı sürat, alkollü sürüş ve direksiyon başında cep kullanımı suçların başında yer alırken, trafik denetimlerinin daha da artırılması gerektiğine dikkat çekildi. Alkol testinden kaçmak isteyen sürücülerin polisin ‘dur’ ihtarına uymadığını ve yürürlükteki yasaya göre bunun hafif bir suç sayıldığını belirten uzmanlar, KKTC Meclisi’nin söz konusu yasayı yeniden düzenlemesi gerektiğini kaydetti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar ise trafik kazalarını aza indirmek için daha fazla denetim yapılması gerektiğini söyledi.

Son 7 yılın tablosu

2018: 24 can kaybı

2019: 32 can kaybı

2020: 28 can kaybı

2021: 33 can kaybı

2022: 24 can kaybı

2023: 45 can kaybı

2024: 48 can kaybı

Ne dediler…?

Ülker Kayaoğlu

“Trafik kazalarındaki artış bizleri endişelendiriyor. Kazaların en büyük nedeninin bu ülke trafiğini bilmeyen dışarıdan gelen ve trafikte olan sürücüler olduğunu düşünüyorum. Kazaların minimuma indirilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Yolda giderken kendimizi güvende hissetmiyoruz. “

Ümit Bağcı

“Trafik kazalarındaki artış beni çok endişelendiriyor. İki çocuğum var ve dışarıda oldukları zamanlarda onlar eve gelene kadar tedirginlik yaşıyorum. Kazaların minimuma indirilmesi için daha güvenli yollar, denetimler, ehliyet verilirken daha sıkı denetimler yapılmalıdır.”

Ali Usku

“Trafik kazalarındaki artışlar bizleri endişelendiriyor. Trafikte giderken sadece sağ salim eve dönmeyi düşünüyoruz. Kazaların başlıca nedenleri yol güvenliğinin olmaması ve kural tanımamadır.”

Tayfur Biricik

“Trafikte olduğumuz sürece tedirginlik yaşıyoruz. Trafikte şu anda çok fazla maganda vardır. Kazaların azalması için kurallara uyulması, yolların güvenli hale getirilmesi gerekiyor. Yollarımız çok kötü ve yol güvenliği yoktur. Bu noktada devlet de halk da kendi üzerine düşeni yaparsa kazaların biraz da olsa azalacağını düşünüyorum.”

Fikret Blako

“Kazaların yaşanmasının başlıca sebebi yüzde 80 gençlerdir. Arabalara bindikleri zaman sanıyorlar ki yolları babaları yaptı kendileri kullansın diye. Yola çıktığımızda görüyoruz işaret vermeden sağa sola dönenler, kırmızı ışıkta geçenler ve daha birçok sorunla karşılaşıyoruz. Her gün trafikte kavga ediyorum.”

Nihat Karacanlı

“Trafikte yaşanan kazalar bizleri endişelendiriyor ve büyük bir tedirginlikle yollarda araç kullanıyoruz. Trafik öyle bir hale geldi ki hata yapanı korna çalıp uyardığımız zaman bir sürü de hakaret ve küfür duyuyoruz. Trafik kazalarının azalması için yol güvenliğinin sağlanması, alt geçit üst geçit yapılması, kurallara uyulması, yolların aydınlatılması gibi çalışmalar yapılması gerekiyor.”

İbrahim Solak

“Trafik kazalarındaki artış bizleri endişelendiriyor. Yolların güvenli olmaması, araçların çoğalması ve kural tanımama bizleri trafikteyken ciddi şekilde endişelendiriyor. Lefkoşa’dan Gönyeli’ye bir saatten önce gidemiyoruz ve bu yönde de çalışmalar yapılmalıdır. Diğer bir sorun ise yolların yeteri kadar aydınlık olmamasıdır. Yetkililerden beklentimiz üst-alt geçit, alternatif yollar yapılması, yolların güvenli hale getirilmesidir.”

Ahmet Akarca

“Trafik kazaları bizleri endişeye sokuyor. İçip içip sokaklara dökülüyorlar ve bu konuda ciddi önlemler alınması lazım. Hükümet edenler bu tür olayları önlemek için yeterli önlemler almıyor. Bu konularda daha caydırıcı cezalar getirilmesi gerektiği inancındayım.”

Tayfun Selvi

“ Trafik kazalarının çoğu sürücülerin ellerindeki telefonlardır. Ülkede yönetim zihniyeti değişmediği sürece bu ülke değişmez. Polisi daha da güçlendirmeleri gerekiyor.”

Mustafa Balcı

“Trafik kazaları, uyuşturucu ve şiddet olaylarındaki artışlar ülkeye kimlikle girişlerden kaynaklanıyor. Suçları önlemek adına yetkililer yeteri kadar önlem almıyor. Artış seçerken halk daha dikkatli seçim yapmalıdır.”

Ali Ziyaoğlu

“ Daha sıkı ve etkin denetimler yapılmalıdır. Çocuklarımızdan ve torunlarımızdan yana endişe yaşıyoruz. “

Sinan Akyol

“Trafik kazaları, uyuşturucu ve şiddet olaylarındaki artış endişe vericidir. Halk olarak alkol ve uyuşturucu kullanımından uzak durmamız gerekiyor. Hükümet bu konuda yeteri kadar önlem almaya çalışıyor ancak halk da bu ülkenin kuralları çerçevesinde yaşamlarını sürmelidir. “

Ahmet Fikret Ercan

“Trafik kazalarındaki artış bizleri üzüyor. Emniyet güçleri ellerinden gelenin fazlasını yapıyor ancak halk da kurallara uyarak yaşamayı bilmelidir. Hükümetin de bu konuda yeteri kadar önlem aldığını düşünüyorum ancak biraz daha özverili olunur kurallar çerçevesinde yaşanırsa bu olayların azalabileceği inancındayım.”

Macit Karakuş

“Artan trafik kazalarına karşı önlem alması gerekiyor ancak hiç bir şey yapılmıyor. Yasaların elden geçmesi ve daha caydırıcı cezalar getirilmelidir.”

Musta Artemel

“Hükümet edenler trafik konusunda ciddi çalışmalar yapmalıdır. Ancak yetkililer hiçbir şeyle ilgilenmiyor, hiçbir sorunu çözmüyorlar.”

Tugay Atiker

“Ülkede trafik kazaları ve işlenen suçlar sürekli artıyor. Gençlerimizin alkolden uzak durması ve kurallara uyması gerekiyor. Polisler sürekli kontrol yapıyor ancak bir türlü bu olayların önüne geçilemiyor. Aileler de bu gibi konularda çocuklarına eğitimler vermelidir. Cezaların daha ağır bir hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca yollardaki eksikliklerin de ivedilikle giderilmesi gerekiyor.”

Mehmet Irmakoğlu

“Trafik kazaları ve işlenen suçlardaki artışlar bizleri olumsuz etkiliyor. Sürekli kaç sürücü yazıldı, kaç araç trafikten men edildi şeklinde açıklama yapılıyor ancak kimse buna takmıyor ve suç işlemeye devam ediyor. Bu da bize cezaların caydırıcı olmadığını gösteriyor. Gece yola çıkarken iki defa düşünmek zorunda kalıyoruz. Bu tür olayları duyduğumuz zaman içimiz ürperiyor. Bu gibi konularda siyasilerin çözüm üretmesi gerekiyor. Avrupa ülkelerinde nelerin uygulandığını görüp ona göre çözümler üretmeleri gerekiyor. Tek yol tabelasını bilmeyen sürücüler vardır.”