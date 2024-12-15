Metehan’da yakalandı

Metehan Sınır Kapısı’ndan kendi adına düzenlenen İrlanda pasaportuyla çıkış yapmaya çalışan Nijeryalı Osahenrhunmwen Ogiamien, ülkeye yasal girişi tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan soruşturma sonucu zanlının 21 Mart’ta başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte pasaportla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün süreyle tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Demirhan Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Osahenrhunmwen Ogiamien’in 12 Aralık 2024 tarihinde İrlanda pasaportuyla Metehan Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken, ülkeye yasal girişi olmadığı tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının 21 Mart 2024 tarihinde ise Precious Eloghosa adına düzenlenen sahte İrlanda pasaportuyla Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, sorgulanan zanlının ifadesinde sahte pasaportu Nijerya’da temin ettiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının tasarrufundaki pasaportların emare alındığını, sahtecilik şubesinde inceleme yapılacağını kaydetti. Polis memuru, zanlının kendi adına düzenlenen İrlanda pasaportunun da sahte olup olmadığının araştırılacağını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “sahte belgeyi tedavüle sürmek, başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

