Sürat ve cep

Ömer KADİROĞLU

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Önceki geceden dün sabanın ilk saatlerine kadar süren denetimlerde 6 bin civarında araç sürücüsünü kontrol edildi.

Sürat, alkol ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma başta olmak üzere toplam bin 341 araç sürücüsü rapor edildi. Denetimler kapsamında 134 araç ise trafikten men edildi.

Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 970 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 37’si süratli, 3’ü alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edildi.

80 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 15’inin emniyet kemeri takmadığı belirlendi. Sürücülerden 61’inin seyrüsefer ruhsatsız, 13’ünün sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

32 sürücü trafik ışıklarına uymadığı, 4 sürücü egzozunda susturucu olmadan araç kullandığı, 1 sürücü de aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı için rapor edildi.

Sürücülerinden 146’sının diğer trafik suçlarını işlediği tespit edildi. Lefkoşa’daki denetimlerde 77 araç trafikten men edilirken 1 sürücü de tutuklandı.

Gazimağusa’da 716 sürücü kontrol edildi

Gazimağusa’daki trafik denetimlerinde 716 araç sürücüsü kontrol edildi, 350 sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerden 166’sı süratli, 31’i seyrüsefer ruhsatsız, biri sigortasız, biri kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmaktan, biri trafik ışıklarına uymamaktan,bir diğeri de koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan rapor edildi.

39 sürücünün cep telefonu kullandığı tespit edilirken, 110 sürücü hakkında diğer trafik suçlardan yasal işlem yapıldı.

Girne ve Güzelyurt’ta 2 bini aşkın araç denetlendi

Girne’de bin 686 araç sürücüsü kontrol edilirken, 285 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerden 109’unun süratli, 9’unun alkollü, 2’sinin emniyet kemersiz, 11’inin sigortasız araç kullandığı belirlendi.

Sürücülerden 2’si kamu taşıma işletme iznine, 2’si de trafik ışıklarına uymamaktan rapor edilirken, 4 sürücünün aracının camına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı belirlendi.

Sürücülerden 21’i cep telefonu kullanmaktan, 125’i de diğer trafik suçlardan rapor edildi. 26 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Güzelyurt’taki denetimlerde 780 araç sürücüsü kontrol edilirken, 84 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Sürücülerden 74’ü süratli, 5’i emniyet kemersiz, biri sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 3’ü trafik ışıklarına uymadığı, biri cep telefonu kullandığı için rapor edildi. Bir araç da trafikten men edildi.

İskele’de 30 araç trafikten men edildi

İskele’de toplam bin 190 araç sürücüsü kontrol edilirken, 228 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Sürücülerden 123’ü süratli, 7’si alkollü, 2’si ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 4’ü emniyet kemersiz, 21’i seyrüsefer ruhsatsız, 2’si sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

14 sürücünün cep telefonu kullandığı belirlenirken, 55 sürücü diğer trafik suçlardan rapor edildi.

İskele’deki denetimlerde 30 araç da trafikten men edildi.